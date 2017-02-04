منصور بن محمد بن راشد يتوج كيتل بطـلا لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية

توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم الألماني مارسيل كيتل دراج فريق كويك ستيب البلجيكي بلقب النسخة الرابعة لطـواف دبي الدولي للدراجات الهوائية الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي بمشاركة 128 دراجا، وذلك في السيتي ووك بدبي.

حضر التتويج أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للطواف سعيد حارب، ورئيس اتحاد الإمارات للدراجات ونائب رئيس اللجنة المنظمة للطواف أسامة الشعفار، و عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي ونائب رئيس اللجنة المنظمة للطواف يوسف جواد، ومدير الطواف حريز المر بن حريز ، وأعضاء اللجنة المنظمة والرعاة.

واحتفظ كيتل باللقب بعد تصدره للترتيب العام بزمن قدره 15:08:56 ساعة متقدما على الدراج الهولندي الصاعد ديلان غروينيوغن من فريق لوتو جمبو (هولندا) والذي حقق زمنا قدره 15:09:14 ساعة وجاء الألماني جون ديجونكولب دراج فريق تريك سيغافريدو الأمريكي في المركز الثالث بزمن بزمن قدره 15:09:16 ساعة.

و نجح كيتل في حسم اللقب بعد فوزه في المرحلة الخامسة التي تحمل اسم "مراس" ويبلغ طولها 124 كم بزمن قدره 2:34:12 ساعة متقدما على الايطالي ايليا فيفياني دراج فريق سكاي البريطاني الذي حل في المركز الثاني والايطالي ريكاردو مينالي دراج فريق أستانا الكازاخستاني صاحب المركز الثالث.

و تألق كيتل بشكل لافت في النسخة الحالية للطواف بفوزه أيضا في المرحلتين الأولى والثانية "نخيل" و"رأس الخيمة" ما مهد الطريق أمامه للاحتفاظ بلقبه.

و تمكن كيتل من الفوز بالقميص الأزرق الذي يرعاه بنك دبي التجاري وهو قميص الترتيب العام للمرحلة كما فاز بالقميص الأحمر الذي يعرف بقميص تصنيف النقاط للدراج الأسرع وصولا إلى نقطة النهاية وترعاه شركة طيران الامارات وحصل الإيطالي نيكولا بوام دراج فريق باردياني الإيطالي على قميص علم الإمارات الذي ترعاه هيئة الصحة بدبي، ويحصل عليه الدراج الأكثر منافسة خلال مراحل الطواف، فيما فاز الهولندي ديلان غروينيوغن دراج فريق لوتو جمبو الهولندي، على القميص الأبيض لأفضل دراج صاعد دون 25 عاما وترعاه هيئة الطرق والمواصلات.

وعلى صعيد الفرق توج فريق الإمارات أبوظبي بالمركز الأول بزمن قدره 45:28:21 ساعة وجاء فريق أستانا الكازاخستاني في المركز الثاني محققا زمنا 45:28:24 ساعة.. وتقاسم "بي أم سي رايسينغ" البريطاني واكوا بلو الايرلندي المركز الثالث بــ 45:28:27 ساعة.

وحصل يوسف ميرزا دراج فريق الإمارات أبوظبي على لقب الدراج المقاتل لأدائه القوي في جميع مراحل الطواف علما بأنه احتل المركز 13 في الترتيب العام بزمن 15:09:25 ساعة