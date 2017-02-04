المنتخب

وجه اتحاد كرة القدم الدعوة إلى وسائل الإعلام، لحضور المؤتمر الصحافي الخاص، الذي سيعقد غداً الأحد في مقر الاتحاد بدبي، للكشف عن التفاصيل المتعلقة ببرنامج المنتخب الوطني الأول، للمرحلة المقبلة في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

توثيق

استعاد نادي الظفرة الرياضي الثقافي خاصية التوثيق لحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد محاولات مضنية، بعدما سحبت شركة «تويتر»، في وقت سابق، العلامة الزرقاء بسبب خطأ في تغيير اسم الحساب، وتخطى حساب النادي حاجز 10 آلاف متابع.

تذاكر

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» للغولف، عن أن جمهور البطولة الذي تابع أمس جولتها الثانية، يمكن له استخدام التذاكر مجدداً صباح اليوم في الجولة الثالثة، تعويضاً له بعد أن اضطرت اللجنة إلى إيقاف المنافسات، جراء الظروف المناخية السائدة من أمطار ورياح قوية أمس.

مصورون

تجاوبت لجنة المحترفين مع طلب عدد من المصورين الصعود إلى منصة الإعلاميين، لتصوير مباراة الوصل والوحدة، لصعوبة الاستمرار في أرضية الملعب، بسبب هطول الأمطار الغزيرة.