العين يطارد الجزيرة بـ «ثلاثية النصر»

حافظ فريق العين، يوم أمس، على فارق النقاط السبع، بينه وبين الجزيرة المتصدر لدوري الخليج العربي، بعد ثلاثيته في مرمى ضيفه النصر، ضمن مباراة الجولة السابعة عشرة من الدوري، والتي أقيمت على استاد هزاع.

أفضل لاعب قدم «عموري» مباراة كبيرة، حيث كان مصدر الخطورة الأكبر على النصر، بفضل تمريراته المتقنة. التبديلات العين: دخول العزيزي وسعيد الكثيري ودياكيه، بدلاً من ناصر الشمراني وعمر عبدالرحمن وداوود علي. النصر: دخول راشد محمد وعامر مبارك وإيكوكو، بدلاً من سالم صالح وطارق أحمد وأحمد خميس. الإنذارات البطاقة الصفراء العين: إسماعيل أحمد، ومحمد عبدالرحمن. النصر: فواز عوانة، وطارق أحمد. 58 الدقيقة التي شهدت هدف العين الثاني، عن طريق إسماعيل أحمد، بعد تمريرة رائعة من فوق المدافعين من «عموري».

وشهدت المباراة ظروفاً مناخية صعبة، بسبب تدني درجات الحرارة إلى 10 درجات بجانب الرياح، لكن ذلك لم يؤثر في حرارة المباراة، التي أوفت بوعودها من ناحية الأهداف، والحضور الجماهيري الذي وصل إلى 7566 متفرجاً.

وسجل البرازيلي كايو هدف التقدم في الدقيقة 22، فيما أضاف زميله المدافع إسماعيل أحمد الهدف الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يضيف عمر عبدالرحمن الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 78، ليرتفع العين بنقاطه إلى 37، مستعيداً المركز الثاني، فيما تراجع النصر إلى المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

وأضاع النصر فرصة افتتاح التسجيل مبكراً، وتحديداً في الدقيقة الأولى، حينما تلقى مهاجمه عبدالعزيز برادة تمريرة داخل منطقة الجزاء، في مواجهة الحارس خالد عيسى، لكن تسديدته ضلت طريقها إلى خارج الملعب، قبل أن يكسر زميله المدافع خليفة مبارك مصيدة التسلل في الدقيقة الرابعة وينفرد بالمرمى، لكن رأسيته كانت ضعيفة، استطاع خالد عيسى إبعادها إلى ركنية.

وظهر أصحاب الأرض بصورة مهزوزة، بسبب فشلهم في السيطرة المعتادة على منطقة المناورات، ما أحدث ربكة قبل أن يتدخل المدرب الجديد زوران، ويطالب لاعبيه بالاحتفاظ بالكرة وشن الهجمات دون استعجال، ليترجم اللاعبون التوجيهات داخل الملعب، بهدف التقدم الذي جاء في الدقيقة 22، بواسطة البرازيلي كايو لوكاس، بعد متابعة ناجحة لتسديدة زميله المهاجم ناصر الشمراني.

ومع مرور الوقت، انقسم الأداء بين الفريقين مع كثرة المخالفات من قبل الطرفين، وتخلى النصر عن الحذر الدفاعي، وتقدم للأمام بكل ثقله، وحصل على بعض الفرص غير أن ختام الهجمة كلف الفريق عدم استثمار الفرص، في المقابل اضطر العين للتراجع لمناطقه الخلفية، للحفاظ على تقدمه مع بعض المحاولات الهجومية عبر المرتدات.

وجاءت بداية الشوط الثاني هادئة من الطرفين، لكن سرعان ما أظهر النصر نياته الهجومية، وقاد بعض الهجمات الخطرة، لكنه كالمعتاد لم يستثمرها في تسجيل هدف التعادل، ويسجل العين الهدف الثاني في الدقيقة 58 بواسطة مدافعه إسماعيل أحمد، الذي قاد هجمة من الخلف، قبل أن يتبادل الكرة مع عمر عبدالرحمن، ويسدد كرة قوية استقرت في شباك الحارس شامبيه.

وعزز الهدف الثاني أفضلية العين، بعدما قلت الحماسة من الجانب النصراوي، وواصل العين هجماته على مرمى الحارس أحمد شامبيه، وحصل على ركلة جزاء بعد لمس مدافع النصر خليفة مبارك الكرة داخل منطقة الجزاء، سددها عمر عبدالرحمن مسجلاً الهدف الثالث في الدقيقة 78.