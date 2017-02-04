الأهلي يتغلب على الرياح و«النواخذة»

قاد نجما فريق الأهلي لكرة القدم، أحمد خليل وحبيب الفردان، الفرسان للفوز على دبا الفجيرة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جرت أمس في استاد الفجيرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الخليج العربي، وبهذه النتيجة أصبح رصيد الأهلي (35 نقطة) ودبا الفجيرة (12).

الإنذارات البطاقة الصفراء الأهلي: سعيد أحمد وديوب وماجد ناصر. البطاقة الحمراء دبا: عبدالله ناصر. 45 الدقيقة التي شهدت أول أهداف فريق الأهلي عن طريق أحمد خليل. التبديلات دبا: خروج أحمد إبراهيم وحميد ربيع ودخول خالد عبدالله ومحمد أحمد. الأهلي: خروج عبدالعزيز هيكل وسعيد أحمد وماجد حسن ودخول محمد سبيل وسعيد جاسم وإسماعيل الحمادي. أفضل لاعب قدم حبيب الفردان مباراة كبيرة، وكان وراء هجمات خطرة للأهلي، بجانب تسجيله الهدف الثاني.

وشهدت المباراة صعوبة في تناقل اللاعبين للكرة، بسبب الأجواء المناخية غير المستقرة والرياح القوية.

وشهدت الدقيقة السابعة أولى محاولات الأهلي عن طريق البرازيلي ريبيرو، الذي سدد كرة زاحفة اتجاه المرمى، ذهبت إلى جانب القائم. وشهدت الدقائق الأولى من المباراة تحفظاً كبيراً من قبل لاعبي دبا في المنطقة الدفاعية.

وتمكن لاعب دبا حميد الماس من الحد من تحركات السنغالي ماكيتا ديوب، الذي حاول في الدقيقة الـ10 التسديد باتجاه المرمى ومثلها لأحمد خليل (11)، قبل أن يتصدى لها مدافعو النواخذة. وأبعد المغربي إدريس فتوحي (12) الكرة من أمام أحمد خليل داخل الست ياردات مضيعاً عليه فرصة تسجيل هدف السبق للفرسان. وحاول ديوب الحصول على ضربة جزاء بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء(13)، إلا ان حكم المباراة سلطان عبدالرزاق لم يحتسب شيئاً، ومنح ديوب بطاقة صفراء.

وشن دبا أولى هجماته عبر إدريس فتوحي، تمكن دفاع الأهلي من إبعادها، وعاد البرازيلي برونو وسدد كرة خطرة (19) مستفيداً من مناولة دقيقة للأردني ياسين البخيت، مرت قريبة من عارضة المرمى. وسدد ديوب كرة قوية مرت إلى جانب القائم. وأضاع ديوب ضربة جزاء منحت للأهلي في الدقيقة (27) بعد إعثار تعرض له زميله سعيد أحمد من قبل مدافع دبا عبدالله ناصر. وكاد البرازيلي برونو ان يكون البادئ بتسجيل الأهداف لصالح دبا في الدقيقة (32) لولا ان كرته ارتطمت بالقائم. وشدد الأهلي من هجماته حتى جاءت الدقيقة (45) من المباراة التي شهدت تقدم الفرسان بالهدف الأول عن طريق أحمد خليل، بعد تسديدة صاروخية من ضربة حرة مباشرة احتسبت على مشارف منطقة الجزاء لعبها خليل إلى يسار حارس المرمى لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وفي الدقيقة (55) تعرض لاعب دبا الأردني ياسين البخيت إلى إعثار على خط الجزاء الجانبي، نال فريقه ضربة حرة مباشرة، إلا أن علي محمد لعب الكرة إلى الخارج، وأبعد مدافع دبا سعيد محمد (61) الكرة بالقرب من مرماه قبل أن تصل لأحمد خليل.

وأبعد حارس دبا فرصة الهدف الثاني بعد تسديدة سعيد محمد، وتصدى الحارس لكرة أخطر سددها المنفرد بالمرمى ماكيتا ديوب (71) ببسالة، وتقدم الأهلي بالهدف الثاني عن طريق حبيب الفردان (77)، مستفيداً من تباطؤ مدافعي دبا بتشتيت الكرة. وسدد عبدالعزيز هيكل كرة قوية اعتلت العارضة (81)، ولم تفلح المحاولات التالية عن تسجيل أي هدف آخر لتنتهي بفوز مستحق للأهلي.

