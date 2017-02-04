مبخوت يسعد الجزيرة بالنقطة 44

تجنب فريق الجزيرة، أمس، مفاجآت اتحاد كلباء، بعد أن نجح في التغلب عليه بهدف واحد دون رد، في المباراة التي جرت على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، في الجولة الـ17 لمنافسات دوري الخليج العربي لكرة القدم. وأحرز نجم الجزيرة علي مبخوت، هدف الفوز والمباراة الوحيد في الدقيقة 30، إثر عرضية متقنة من زميله محمد فوزي.

أفضل لاعب قدم البرازيلي ليوناردو مباراة كبيرة رغم عدم تسجيله، حيث كان وراء أغلب الهجمات الخطرة على كلباء أمس. التبديلات الجزيرة: ألتون ألميدا ويعقوب الحوسني وأحمد العطاس بدلاً من خلفان مبارك وسالم عبدالله وليوناردو. اتحاد كلباء: حمد عبدالرحمن وسليمان يوسف وحمد عامر بدلاً من عبدالله محمد عمران وصقر محمد ربيع وماجد راشد. الإنذارات البطاقة الصفراء الجزيرة: فارس جمعة ومبارك بوصوفة. كلباء: موديبو مايجا. 30 الدقيقة التي شهدت هدف الجزيرة الوحيد عن طريق مبخوت.

وبهذا الفوز الثمين ارتفع رصيد الجزيرة إلى 44 نقطة في المركز الأول وعزز صدارته للمسابقة، فيما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 16 نقطة في المركز الـ11. وعزز علي مبخوت، وجوده في المرتبة الثانية للهدافين بـ18 هدفاً.

جاءت المباراة متوسطة، وسيطر الجزيرة على أغلب فتراتها، خصوصاً في الشوط الثاني، لكنه عجز عن إضافة المزيد من الأهداف، فيما اعتمد اتحاد كلباء على الدفاع، واللجوء للهجمات المرتدة السريعة التي لم تشكل خطورة على دفاع الجزيرة.

جاء الشوط الأول من جانب واحد، وشهد سيطرة ميدانية لفريق الجزيرة على أغلب فتراته، وكان هو الأكثر استحواذاً على الكرة ووصولاً إلى مرمى منافسه، وقابله اتحاد كلباء بدفاع منظم ورقابة لصيقة على مفاتيح اللعب والاعتماد على الهجمات المرتدة محاولاً استغلال سرعة لاعبي الهجوم على رأسهم مايجا.

وشهد الربع ساعة الأولى محاولات هجومية جزراوية مستمرة لإحراز هدف مبكر وإجبار المنافس على التخلي عن الدفاع والتقدم للأمام، ووجود مساحات يستطيع منها لاعبوه الوصول سريعاً إلى المرمى، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى كلباء.

وبسبب التكتل الدفاعي لاتحاد كلباء صعّبت مهمة لاعبي الجزيرة في التمرير في عمق الدفاع، ولم تظهر مهارات لاعبيه بالشكل المناسب خلال النصف الأول من الشوط الأول، خصوصاً صانع الألعاب خلفان مبارك، وجاءت الخطورة الجزراوية من الجهة اليمنى التي شغلها الظهير الأيمن المتقدم دائماً محمد فوزي تارة، ومن الجهة اليسرى التي شغلها ليوناردو تارة أخرى، وقاد الثنائي بعض الهجمات الخطرة، التي سببت إزعاجاً لدفاع اتحاد كلباء، إلا أن اللمسة الأخيرة لم تنه الكرات العرضية بنجاح.

وواصل الجزيرة هجماته المتلاحقة، ومن إحداها نجح علي مبخوت في الاستغلال الجيد لإحدى الكرات العرضية من محمد فوزي من الجهة اليمنى، وسجل هدف التقدم ببراعة فائقة بعد نجاحه في الهرب من رقابة الدفاع الأصفر في الدقيقة 30.

بعد الهدف أصبحت السيطرة جزراوية بدرجة كبيرة، وأعطى هدف التقدم مزيداً من الثقة بلاعبيه وكاد البرازيلي ليوناردو أن يعزز النتيجة بهدف ثانٍ لولا براعة الحارس محمد عثمان، الذي تصدى لتسديدة قوية من قدم ليوناردو، ارتدت لعلي مبخوت، الذي سدد بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 33.

وواصل الجزيرة الضغط المكثف على دفاع اتحاد كلباء بغية التعزيز بهدف ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول، لكن لم يحسن اللاعبون استغلال الفرص لينتهي الشوط الأول بتقدمه الجزيرة بهدف دون رد.

وشهد الشوط الثاني سيطرة جزراوية على معظم فتراته أيضاً، ورغبة قوية في تسجيل الهدف الثاني، ولعب الثلاثي مبارك بوصوفة وليوناردو وخلفان مبارك دوراً كبيراً في خلخلة دفاع اتحاد كلباء، وقاد ليوناردو الجهة اليسرى وتوغل فيها أكثر من مرة وشكل خطورة بالغة على المرمى، وكاد ليوناردو أن يسجل الهدف الثاني من تسديدة صاروخية تصدى لها حارس كلباء محمد عثمان ببراعة.

واختفى لاعبو كلباء بشكل شبه تام في النواحي الهجومية، في حين كثف لاعبو الجزيرة من الضغط، وكاد علي مبخوت يسجل الهدف الثاني، بعد أن تلقى عرضية مبارك بوصوفة وسدد بجوار القائم الأيمن لمرمى محمد عثمان.

وحاول مدرب الجزيرة تين كات الحفاظ على الفوز بإشراك يعقوب الحوسني بدلاً من سالم عبدالله، ثم أهدر مبخوت فرصة الهدف الثاني، بعد انفراد بحارس كلباء، وسدد، لكنها مرت بالعرض من أمام المرمى الخالي في الدقيقة الأخيرة.