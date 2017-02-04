الأهلي يقتنص «النصر» ويواصل صدارة دوري السلة

واصل الأهلي صدارته دوري كرة السلة، بتحقيقه الانتصار التاسع على التوالي، عقب فوزه أول من أمس على ضيفه النصر بفارق 26 نقطة، وبنتيجة في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الثالثة من إياب الدور الأول، التي سجلت ايضاً تفوقاً لإصحاب الأرض، بفوز الشباب على الشعب «83-74»، والشارقة على الوصل «91-65».

وبنتائج الجولة، عزز الأهلي صدارته بالنقطة 18، بفارق الثلاث نقاط عن ملاحقيه الشباب والشارقة المتشاركين المركز الثاني، فيما تراجع الوصل إلى المركز الرابع برصيد 13 نقطة، وليحافظ النصر على مركزه الخامس برصيد 11 نقطة، بفارق النقطتين عن بني ياس والشعب المتشاركين المركز السادس.

وتستكمل البطولة في السابعة من مساء غدٍ مرحلة الإياب، وذلك بإقامة ثلاث مباريات لحساب الجولة الرابعة، يستضيف الوصل في الأولى منها فريق الأهلي، ويحل الشباب في الثانية منها ضيفاً على النصر، وأخرها لقاء فض شراكة المركز السادس التي تجمع بني ياس والشعب وتقام على صالة الأخير.