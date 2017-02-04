«فيوريا كروزادا» تتعملق في ميدان

حقّقت الفرس «فيوريا كروزادا» المملوكة لفرناندو فانتيني، وإشراف المدرب إروين شاربي، الانتصار في ظهورها الأول على مضمار ميدان، عقب فوزها في الجولة الثانية من بطولة «تحدي آل مكتوم»، المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2» وتعد الشوط الخامس والرئيس، من خامس سباقات موسم كرنفال كأس دبي العالمي، الذي أقيم أول من أمس، ورعت أشواطه السبعة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم (إيغا) بمجموع جوائز بلغ مليوناً و140 ألف دولار.

كما شهد السباق، وفي شوطه الثالث، فوز «كول كاوبوي» لزوار سكريكوف، وإشراف المدرب دووغ واتسون، بلقب بطولة الشندغة للسرعة لمسافة 1200 متر، المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 3».

ونجح الفارس أنطونيو فريزو في قيادة الفرس «فيوريا كروزادا» إلى قطع خط نهاية مسار الشوط الخامس البالغ مجموع جوائزه 250 ألف دولار، وامتد على المسار الرملي لمسافة 1900 متر، في المركز الأول، بزمن دقيقة و58 ثانية، و85 جزءاً من الثانية، بفارق الأنف عن «سكند سمر» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بإشراف المدرب دووغ واتسون، الذي تولى قيادته الفارس باتريك دوبس، للمركز الثاني، فيما جاء ثالثاً باور بليد، لهاوينغران كيم، بإشراف المدرب يونغ كوان كيم، وقيادة الفارس باتريك كوسغراف.