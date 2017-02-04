تعادل الشعب والخليج في دوري الصالات

تعادل الشعب مع ضيفه الخليج 2-2، أول من أمس، في مسك ختام الجولة 13 من دوري كرة قدم الصالات، وكانت مباراة الدور الأول لمصلحة الخليج 6-2. تقدم الشعب بهدف السبق من نيران صديقة، عندما حوّل هيثم الشاعر، لاعب الخليج الكرة العرضية التي حاول إبعادها، لكنه وضعها على طريقة المهاجمين داخل شباك الخليج، وركز الفريق الضيف ألعابه الهجومية لأجل إدراك التعادل، لكنه لم يوفق إلى أن انتهى الشوط الأول بتقدم الخليج بالهدف العكسي. وفي الشوط الثاني، أدرك الخليج التعادل بعد مرور أقل من دقيقتين عن طريق علي زايد، ويسجل عادل حسن هدف التقدم للشعب 2-1، ويرد علي زايد مرة أخرى بهدف التعادل 2-2.

يذكر أن الظفرة يحتل الصدارة برصيد 31 نقطة، يليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة، ودبا الحصن الثالث برصيد 23 نقطة (لعب مباراة أقل) والخليج الرابع 19 نقطة، والشارقة الخامس 17 نقطة، والنصر السادس 17 نقطة، والشباب السابع 15 نقطة، والشعب الثامن 14 نقطة، ومليحة التاسع 11 نقطة وكلباء العاشر 10 نقاط، والحمرية الـ11 بنقطتين.