الإصابة تجبر الأسطورة وودز على الانسحاب من «غولف دبي»

اضطر أسطورة الغولف الأميركي تايغر وودز، يوم أمس، وبداعي تجدد إصابته على مستوى الظهر، إلى إعلان انسحابه من بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك»، الجولة السادسة ضمن الدوري الأوروبي، و«السباق إلى دبي»، المقامة حالياً على ملعب المجلس في نادي الإمارات في دبي، وتنظمها «الغولف في دبي»، بإجمالي جوائز يبلغ 2.65 مليون دولار، ويسدل الستار عن نسختها الـ28 مساء غدٍ، بمشاركة 132 من نخبة لاعبي العالم.

وكان وودز سجل غيابه عن البطولات العالمية على مدار الأشهر الـ17 الماضية، جراء إصابة في الظهر، وكان يعول على بطولة دبي الفائز بلقبها عامي 2006 و2008، كبوابة في العودة إلى البطولات العالمية، إلا أن تجدد الإصابة كان وراء توديعه البطولة بصورة مبكرة، مكتفياً بنتيجته في اليوم الافتتاحي البالغة خمس ضربات فوق المعدل.

وأوضح مارك ستاينبرغ، وكيل أعمال اللاعب تايغر وودز، أن: «الإصابة قد عاودت النجم الأميركي، بعد أن شعر بآلامٍ مفاجئة في الليلة التي أعقبت الجولة الأولى، ما استدعى استشارة الجهاز الطبي، الذي قدم النصح لوودز، بعدم إكمال اللعب، وضرورة الراحة، وبالتالي الاعتذار عن عدم المواصلة في البطولة».

وأضاف ستاينبرغ في تصريحات صحافية: «اعتذر للجماهير ووسائل الإعلام، إلا أن وودز الذي أنهى الجولة الأولى بسلام، اضطر إلى إعلان الانسحاب، خصوصاً بعد أن بدا غير قادر خلال الليل على تحريك ظهره بصورة دائرية كاملة».

من جهة أخرى، فرضت الأحوال الجوية، على اللجنة المنظمة للبطولة وبالتعاون مع الجولة الأوروبية، إيقاف منافسات الأمس، على أن تستكمل صباح اليوم. وأشار بيان اللجنة المنظمة والجولة الأوروبية، إلى أن قوة الرياح والأمطار، كانت وراء اتخاذ القرار، إلا أن الإيقاف لن يؤثر في مجرى البطولة، خصوصاً أن ستستكمل صباحاً من النقطة التي توقفت عندها.

يذكر، أن الإسباني رافا كابريرا بيلو، نجح خلال الفترة الصباحية، في تحقيق ثلاث ضربات تحت المعدل، أضافها إلى رصيده البالغ ضربة تحت المعدل التي حصدها مع نهاية اليوم الأول، ليعتلي من خلالها صدارة الترتيب العام المؤقت برصيد أربع ضربات تحت المعدل.