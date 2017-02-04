بن فطيس وآل علي يعودان بذهب الرماية العربية

وصل إلى دبي، أول من أمس، بطل المنتخب الوطني ونادي النخبة للرماية سيف بن فطيس، ولاعبة المنتخب ونادي الشارقة للمرأة الرامية وفاء خميس آل علي، بعد تتويجهما بالميدالية الذهبية في مسابقة الرماية من الأبراج والمسدس على التوالي، ضمن منافسات البطولة العربية الـ13، التي أقيمت في الكويت بمشاركة نخبة من أفضل الرماة العرب.

وكان في استقبال البطلين لدى وصولهما إلى مطار دبي كل من العميد سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، وربيع العوضي، نائب رئيس اتحاد الرماية، وندى عسكر، مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وعبدالله بن يعقوب الزعابي، أمين عام اتحاد الرماية، ومحمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وأحمد الطيب، مدير إدارة الشؤون الفنية والرياضية.