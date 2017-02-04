الأحوال الجوية تلغي المرحلة الرابعة لطواف دبي.. والختام اليوم

تُختتم اليوم منافسات النسخة الرابعة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بإقامة المرحلة الخامسة والأخيرة والتي يُطلق عليها مرحلة «مراس».

80 كيلومتراً في الساعة سرعة التيار الهوائي أمس، ما أدى لإلغاء المرحلة الرابعة.

وستكون الانطلاقة من نادي دبي للرياضات البحرية لمسافة 124 كيلومتراً، إذ سيمر الدراجون خلال هذه المرحلة بعدد من معالم مدينة دبي، أبرزها مضمار ميدان، ثم حديقة مشرف والممزر، والمنطقة التاريخية في ديرة، وميناء راشد وعلم الاتحاد، وصولاً الى منطقة «سيتي ووك»، التي ستشهد حفل الختام وتتويج الدراجين الفائزين باللقب والقمصان الأربعة.

وكانت اللجنة المنظمة قد اضطرت، أمس، الى إلغاء المرحلة الرابعة من الطواف، لسوء الأحوال الجوية، وحرصاً على سلامة وتأمين الدراجين، وقالت في بيان، أمس، إنه «بالنظر للتيارات الهوائية القوية وبلوغ سرعة الرياح قرابة 80 كم في الساعة، وحرصاً من اللجنة العليا المنظمة لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية والاتحاد الدولي للدراجات الهوائية واتحاد اللعبة على سلامة المشاركين، فقد تقرر إلغاء المرحلة الرابعة من الطواف المقررة الجمعة في منطقة حتا». وأضاف أن «المرحلة الأخيرة ستقام في موعدها اليوم دون أي تعديلات».

وكانت اللجنة المنظمة قررت أول من أمس تقليص المسافة المخصصة للمرحلة الرابعة، والتي كان مقرراً أن تقام الجمعة لمسافة 172 كيلومتراً الى 109 كيلومترات فقط نظراً لصعوبة الأحوال الجوية، وحرصاً من جانبها على عدم تعرض الدراجين لعواصف رعدية وتجمع الرمال في الطريق، لكن استمرار نشاط الرياح حال دون إقامتها نهائياً.

من جهة أخرى، أصدر فريق استانا الكازاخستاني للدراجات الهوائية بياناً رسمياً اعتذر خلاله عن التصرف غير اللائق لعضو الفريق الأوكراني جريفكو الذي اعتدى على الدراج الألماني مارسيل كيتل خلال المرحلة الثالثة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية. وحمل البيان توقيع مدير الفريق الكساندر شيفر الذي قال ان «الاعتذار موجه لمارسيل كيتل واللجنة المنظمة وكل أسرة الدراجات». وكانت لجنة التحكيم الخاصة بطواف دبي قد استبعدت دراج فريق استانا الكازاخستاني، الاوكراني اندريه جريفكو، بعدما ثبت تعمد اعتدائه بالكوع على الألماني مارسيل كيتل أثناء سباق أول من أمس، ما خلف له إصابة بقطع في الحاجب.

وقال الكساندر شيفر: «يقدم فريق استانا بالغ اعتذاره عن الحادث وبصرف النظر عن التفاصيل المتعلقة بما حدث ودون النظر للأسباب، نؤكد رفضنا لأي سلوك غير رياضي، ونعترف بالخطأ الذي ارتكبه جريفكو، ولذلك سيقرر الفريق لاحقاً اصدار عقوبة إضافية بحقه، إذ إن فريق استانا على مر تاريخه اشتهر بالتزام الروح الرياضية في كل المنافسات التي يخوضها، ونحن نعتذر مجدداً عما حدث».

كيتل يرفض اعتذار استانا

رفض قائد فريق كويك ستيب، الالماني مارسيل كاتيل قبول اعتذار فريق استانا الكازاخستاني، بعد اعتداء جريفكو عليه خلال المرحلة الثالثة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية.

ونشر كيتل صوره له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، والدماء تسيل من وجهه، وقال كيتل في تصريحات صحافية إنه لن يقبل أي نوع من الاعتذار لأن ما حدث امر غريب ونادر الحدوث في مضامير الدراجات، مشيراً الى أن من اعتدى عليه تعمد ذلك حتى يخرجه من السباق، موضحاً أن هذا التصرف لا يمت للرياضة بصلة ويشوه الوجه الجميل لرياضة الدراجات.

وأضاف: «ما فعله هذا الدراج وصمة عار في جبين رياضتنا المحببة التي نسعى جميعاً لإبراز وجهها المشرق وتقديمها للجمهور في أبهى صورة، الاعتذار مرفوض تماماً ولن أقبله مهما كان».

وفي تغريدة لاحقة وضع كيتل صورة له وهو بزي الملاكمة وتهكم على الدراج الاوكراني قائلاً: «بحثت عن اسم جريفكو في موقع غوغل وعرفت ان وزن هذا الدراج يبلغ 70 كغم، وأنا أقول له اعرف حدودك والتزمها».

جريفكو: كيتل دفعني أولاً ورددت بالطريقة نفسها

دافع الدراج الاوكراني اندريه جريفكو عن نفسه في مواجهة الاتهامات التي طالته بالاعتداء على مارسيل كيتل، وقال في تصريحات لموقع «سايكلينغ نيوز» ان «قائد فريق كويك ستيب هو من بادر بإثارة المشكلات عندما دفعه أكثر من مرة خلال السباق بعد ان اقترب منه بشدة محاولاً تخطيه». وأضاف «كيتل تحدث معي بلهجة حادة ودفعني بيده محاولاً اخذ مكاني وهو ما جعلني أرد عليه بالطريقة نفسها».

ونفى جريفكو علمه بما حدث لكيتل لاحقاً، موضحاً أنه لاحظ غضبه الشديد وانشغل بعد ذلك بالسباق.