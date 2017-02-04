حتا يتحدى «أبناء عبدالوهاب»

يستضيف حتا في الخامسة والربع مساء اليوم فريق بني ياس، في الجولة 17 من دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، في لقاء يتطلع فيه الفريقان إلى الفوز بعد غياب طويل، خصوصاً أن الانتصار الأخير لكلا الفريقين يعود إلى الجولة العاشرة من البطولة.

ويدرك أصحاب الضيافة أهمية تجديد انتصارهم ذهاباً على بني ياس (3-2)، ما يضمن للإعصار حصد نقاط ثمينة تؤهله الارتقاء إلى النقطة 19 وتخطي الشارقة صاحب الـ17 نقطة في المركز التاسع، فيما يطلب السماوي رد اعتباره، وتحقيق فوزٍ يمنحه دفعة معنوية في مهمة إنقاذ الموسم، خصوصاً أن بني ياس يحتل المركز الأخير برصيد خمس نقاط، وتفصله أربع نقاط عن أقرب منافسيه فريق الإمارات، بجانب سبع نقاط عن دبا الفجيرة في المركز الـ12.

في المقابل، بات بني ياس مطالباً أمام جماهيره، بعد التفريط في النقاط الثلاث، خصوصاً أن بني ياس، الذي يعود انتصاره الوحيد في البطولة إلى الجولة العاشرة على اتحاد كلباء (3-1)، مني بهزائم قاسية، ويتسلح الفريق بخبرات مدربه الجديد العراقي عبدالوهاب عبدالقادر، صاحب الخبرة الطويلة في الملاعب الإماراتية.

وأكد المدير الفني لفريق حتا، المقدوني جوكيكا هادجيفسكي، في مؤتمر صحافي، أن مباراة فريقه وبني ياس هي الأهم في البطولة، مشيراً إلى أن الإعصار بات مطالباً بالعودة إلى الانتصارات، خصوصاً أن المباريات الأخيرة التي انتهت بالتعادل لا تعكس نتائجها التطور المستمر على أداء الفريق، ومنها إهدار فرصة الفوز في الوقت بدل الضائع أمام اتحاد كلباء في الجولة الماضية.

من جهته، قال مدرب بني ياس، عبدالوهاب عبدالقادر، في مؤتمر صحافي، إن فريقه سيخوض مباراة في غاية الأهمية، اليوم، في ظل وضع الفريق الحرج الذي لا يسمح بإهدار النقاط، مؤكداً أن فريق حتا قوي، ويلعب بشكل جيد، وهو في مكان مريح في جدول الترتيب، ويملك لاعبين مميزين، مشيراً إلى أن المباراة ستكون حافلة بالندية بين الفريقين.