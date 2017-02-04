«شباب دوكيتش» يطلبون الثأر من «الصقور»

يستضيف الشباب عند الـ8:15 من مساء اليوم فريق الإمارات، في ختام المرحلة الـ17 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويخوض الأخضر أول مباراة رسمية بقيادة مدربه الجديد الصربي ميروسلاف دوكيتش، الذي حل بديلاً للهولندي فريد روتن، المقال من منصبه عقب الخسارة من كلباء برباعية نظيفة ضمن الجولة الـ15 من المسابقة.

ويبدو الشباب في أفضل معنوياته قبل مواجهة الإمارات، بعد الانتصار الذي حققه على بني ياس في الجولة الماضية، وجعلته يخرج من النتائج السلبية التي حققها في الدوري قبل تلك المواجهة.

ويأمل الشباب كسب النقاط الثلاث لتحسين مركزه في جدول الترتيب العام، إذ يحتل حالياً المركز السادس، برصيد 24 نقطة، والثأر من فريق الإمارات الذي أقصاه من ثُمن نهائي كأس رئيس الدولة.

في المقابل، فإن الإمارات بات في حاجة ماسة للعودة من ملعب الشباب بالنقاط الثلاث، بعدما أصبحت وضعيته أكثر صعوبة، بعد خسارته في الجولة الماضية من دبا الفجيرة بهدفين دون رد، ليتجمد رصيده عند تسع نقاط.

وتأزم موقف الصقور بتلك الخسارة، ليبقى في المركز قبل الأخير بتسع نقاط، وبات بحاجة لجهد مضاعف للبقاء بين المحترفين.

وتوقع مدرب الشباب، ميروسلاف دوكيتش، أن يجد فريقه صعوبة في مباراة الإمارات، بسبب إجادة المنافس للدفاع القوي، وقال في تصريحات صحافية: «عملنا خلال هذا الأسبوع على كيفية التعامل مع الدفاع القوي الذي يُجيده الفريق المنافس، والذي يُمثل نقطة صعبة، وكذلك تنفيذه الهجمات المرتدة، وأتمنى أن تتم ترجمة ما عملنا من أجله في ملعب المباراة».

من جهته، قال مدرب الإمارات، التشيكي إيفان هاسيك، إن فريق الإمارات جاهز لمباراة اليوم، ويتطلع إلى ظهور جيد، على اعتبار أن مستوى الفريق في تصاعد.