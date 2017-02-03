رونالدو الوصل يحرم الوحدة من «فرحة مطر»

خطف الوصل فوزاً قاتلاً في الوقت بدل الضائع من الوحدة، بفضل هدف سجله البرازيلي رونالدو مينديز، لتنتهي المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أمس، على ملعب الوصل في زعبيل، ضمن الجولة الـ17 من دوري الخليج العربي، بفوز الوصل بهدفين لهدف، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى النقطة 36 في المركز الثاني، بينما توقف رصيد «العنابي» عند 25 نقطة في المركز السادس.

• 37 ألغى الحكم هدفاً للوحدة سجله شانغ ريم، بسبب مخالفة. أفضل لاعب فابيو ليما قدم ليما مباراة كبيرة، وسجل الهدف الأول للوصل، بينما حرمته العارضة من هدف آخر. التبديلات الوصل: خليل خميس وحمد البلوشي، بدلاً من أحمد الشامسي ورونالدو مينديز. الوحدة: محمد الحمادي وأحمد راشد وسهيل المنصوري، بدلاً من خليل إبراهيم ومحمد سيف وطارق أحمد. الإنذارات البطاقات الصفراء الوصل: عبدالله صالح. الوحدة: سالم سلطان وسلطان الغافري ومحمد آل عبدالله وحمدان الكمالي. البطاقات الحمراء الوحدة: حمدان الكمالي.

وواصل الفهود انتصاراته بعد فوزه على النصر في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، بينما استمر الوحدة في نتائجه السلبية، بعد تعثره أمام الظفرة بالتعادل في الجولة الماضية، وظهر تأثره بالغيابات العديدة وخوضه اللقاء بأجنبي واحد هو اللاعب الكوري الجنوبي شانغ ريم، في المقابل أكد الوصل تفوقه على الوحدة الموسم الجاري، إذ حقق عليه الفوز في ثلاث مباريات، في كأس الخليج العربي بهدفين دون رد، وفي لقاء الذهاب في الدوري بهدفين مقابل هدف، قبل أن يكرر النتيجة ذاتها في لقاء الإياب، أمس.

ظهر الوصل بشكل أفضل في الشوط الأول، وكان الأكثر خطورة منذ بداية اللقاء، إذ هدد البرازيلي كايو مرمى الضيوف بتسديدة قوية (6)، تصدى لها راشد علي، قبل أن يقود كايو هجمة من الجهة اليسرى ويلعبها بالعرض، لتصل إلى البرازيلي فابيو ليما الذي سدد الكرة مباشرة على يسار حارس مرمى الوحدة، مسجلاً الهدف الأول لـ«الإمبراطور» (8).

في المقابل، وضح تأثر الوحدة بغياب الثلاثي الأجنبي، تيغالي وجوجاك وفالديفيا، خصوصاً على مستوى الهجوم، وكانت أخطر فرص العنابي عن طريق القائد إسماعيل مطر، الذي سدد ركلة حرة (19) كادت أن تخدع حارس مرمى الوصل حميد عبدالله، الذي تصدى للكرة في اللحظة الأخيرة وأخرجها إلى ركنية، بينما ظل الفهود الأكثر خطورة، وسنحت له العديد من الفرص لتعزيز النتيجة، وكان أبرزها انفراداً صريحاً من البرازيلي كايو (31)، لكن راشد علي أنقذ الكرة ببراعة، كما تكفل حارس الوحدة والقائم بالتصدي لتسديدة قوية من أحمد الشامسي، وأخيراً كرة رائعة من فابيو ليما من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار المقص الأيمن لمرمى راشد علي.

وشهد الشوط الثاني نشاطاً ملحوظاً من الوحدة، الذي سجل هدف التعادل بعد مرور ثلاث دقائق من كرة لعبها طارق أحمد خلف دفاع الوصل، وسددها إسماعيل مطر بمهارة عالية من فوق الحارس حميد عبدالله، وكاد طارق أحمد أن يضيف الهدف الثاني بعدها مباشرة من تسديدة حوّلها حارس الوصل إلى ركنية. وتراجع أداء الفريقين بعد الهدف، مع وجود محاولات قليلة للتسجيل، كان أبرزها عن طريق البرازيلي ليما الذي توغل داخل منطقة جزاء الوحدة وسدد الكرة في يد الحارس راشد علي، بينما أهدر حميد عباس فرصة ثمينة (60) داخل المنطقة، وسدد الكرة فوق العارضة، وضغط الفهود في الدقائق الأخيرة بحثاً عن هدف الفوز، وحرمت العارضة فابيو ليما من فرصة محققة (84)، وتوالى الضغط الوصلاوي، ونجح البرازيلي رونالدو مينديز في خطف هدف الفوز من ركلة حرة سددها وغيرت اتجاهها في مدافعي الوحدة لتسكن شباك راشد علي، وتنتهي المباراة بفوز الوصل 2-1.