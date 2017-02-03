دفاع الظفرة يحرم الشارقة من الفوز «المنتظر»

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق الظفرة أمام منافسه الشارقة، التي جمعت الطرفين أمس، على استاد حمدان بن زايد بالمنطقة الغربية، لحساب الجولة الـ17 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، في مباراة لم تشهد تقديم أي مستويات مقنعة من الجانبين، ليحقق الظفرة التعادل الرابع على التوالي والخامس في الموسم، فيما واصل الشارقة نتائجه المخيبة بفشله في تحقيق الفوز للمباراة السابعة على التوالي، والرابعة من دون تسجيل أهداف، ليضع أصحاب الأرض النقطة 23 في رصيدهم، فيما رفع «الملك» نقاطه إلى 17.

الإنذارات الظفرة: خالد الهاجري ومحمد الشحي. الشارقة: شاهين عبدالله وماسودا. التبديلات الظفرة: دخول علي الحمادي وعبد الله عبد الهادي وحمد الاحبابي بدلاً من محمد الشحي وعبد الله عبد القادر وخالد الهاجري. الشارقة: دخول ماسودا وجمال معروف بدلاً من يوسف سعيد وعمر جمعة.

وأنهى الفريقان الشوط الأول بالتعادل السلبي، إذ لم يقدم فيه الطرفان مستويات قوية، فيما كانت المحاولات للوصول إلى الشباك شحيحة للغاية، وهو ما منح حارسي الظفرة والشارقة راحة كاملة، كونهما لم يختبرا كثيراً، وانحصر اللعب بصورة كبيرة في وسط الملعب، بسبب الأداء الدفاعي الذي اعتمد عليه المدرب السوري محمد قويض، ونظيره البرتغالي بيسيرو.

ومع مرور الوقت استحوذ الظفرة على مجريات المباراة، بعدما غيّر من تكتيكه بالخروج من مناطقه الخلفية، وشن الهجمات للوصول إلى شباك منافسه، معتمداً في ذلك على التمريرات القصيرة في بعض الأحيان، والإرسال الطويل في حين آخر. في المقابل، أكمل الضيوف الأوقات الأخيرة في مناطقهم الخلفية، مع الاعتماد بصورة تامة على الهجمات المرتدة. وجاء الشوط الثاني قوياً من قبل الفريقين، خصوصاً بعد تخلي الشارقة عن مناطقه الخلفية والتحرك إلى الأمام، وهو ما أتاح له فرصة الحصول على منطقة المناورات، في وقت اعتمد فيه الظفرة على الهجمات المرتدة بصورة تامة للوصول إلى مرمى الشارقة، فيما استمرت المحاولات شحيحة.

وأضاع لاعب فريق الشارقة الفنزويلي العديد من الفرص السهلة أمام مرمى الحارس زايد الحمادي، بسبب التسرع في ختام الهجمة، وأجرى المدرب بيسيرو تبديلاً لتدعيم وسط الملعب، بدخول الياباني ماسودا في مكان المهاجم يوسف سعيد، وهو ما أسهم في استمرار استحواذهم على منطقة المناورات، لكن من دون فائدة. واستمرت المباراة سجالاً بين الفريقين في الأوقات الأخيرة من اللقاء، مع بعض المحاولات الخطرة من جانب الشارقة، إلى أن أطلق الحكم عادل النقبي صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.