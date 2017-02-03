محمد بن راشد يشهد سباق برقاء الليان للقدرة للسيدات

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، سباق برقاء الليان للقدرة للسيدات لمسافة 100 كيلومتر، الذي أقيم في سيح السلم، بمشاركة 87 فارسة من مختلف الإسطبلات داخل الدولة.

وتُوّجت الفارسة عفراء خليفة السويدي بطلة للسباق على صهوة الجواد «أوفردرافت» المملوك لإسطبلات ند الشبا، مسجلةً زمناً قدره 3:16:12 ساعات، وحلت في المرتبة الثانية الفارسة التشيلية كاتالينا لورينس على صهوة الجواد «أوثيلو» المملوك لإسطبلات الشبابي للقدرة، مسجلةً زمناً قدره 3:18:08 ساعات، وجاءت في المركز الثالث الفارسة فاطمة جاسم المري على صهوة الجواد «فليمينغ» المملوك لإسطبلات دبوي، مسجلةً زمناً قدره 3:21:06 ساعات.

السويدي: أداء «أوفردرافت» سر الفوز أبدت الفارسة عفراء خليفة السويدي سعادتها بفوزها بلقب سباق برقاء الليان للقدرة للسيدات، مؤكدة أن أداء الخيل «أوفردرافت» كان سر هذا الفوز. وأوضحت في تصريحات صحافية، أن الخيل قدم أداء جيداً على مدار المراحل الثلاث توّجه في النهاية باحتلال المركز الأول. وأوضحت: «سعيدة بهذا الفوز، لأني أول إماراتية تحقق المركز الأول هذا الموسم في سباقات القدرة». وعن حسمها الصدارة بفارق كبير عن الوصيفة، أكدت أنها دخلت المرحلة الثالثة بتركيز كبير بهدف الصعود إلى الصدارة مع الحفاظ على أداء الخيل حتى لا يصاب بالإجهاد.

تصدرت الفارسة نسرين خسرو خالد المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «مولمان شوك» لإسطبلات سيح السلم، بزمن قدره 1:24:26 ساعة، وتبعتها في المركز الثاني الفارسة عفراء خليفة السويدي على صهوة الجواد «أوفردرافت» لإسطبلات ند الشبا، بزمن قدره 1:25:01 ساعة، وجاءت في المرتبة الثالثة الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونز على صهوة الجواد «إتش سي دونه» لإسطبلات جميرا، بزمن قدره 1:25:21 ساعة، وفي المركز الرابع الفارسة المغربية مها خالد على صهوة الجواد «إم تاييلي» لإسطبل الأجيال، بزمن قدره 1:25:33 ساعة، وفي المركز الخامس الفارسة الأرجنتينية جوليا سبيلانزن على صهوة الجواد «كراون» لإسطبلات إم 7 للقدرة، بزمن قدره 1:26:22 ساعة.

وفي المرحلة الثانية لمسافة 40 كيلومتراً صعدت الفارسة الأرجنتينية كاتالينا باستونز من المركز الثالث إلى الصدارة، مسجلةً زمناً قدره 2:43:05 ساعة، كما تقدمت مواطنتها الفارسة سابرينا مينديز من المركز السابع إلى الوصافة على صهوة الجواد «كانيليتا»، المملوك لإسطبلات الريف عجبان، مسجلةً زمناً قدره 2:43:14 ساعة، وتبعتها الفارسة التشيلية كاتالينا لورينس التي تقدمت من المركز التاسع إلى الثالث على صهوة الجواد «أوثليو دي سيدرز» المملوك لإسطبلات الشبابي للقدرة، مسجلةً زمناً قدره 2:43:27 ساعة، بينما تراجعت وصيفة المرحلة الأولى الفارسة عفراء خليفة السويدي إلى المرتبة الرابعة بزمن قدره 2:44:10 ساعة، وصعدت الفارسة أسماء محمد جناحي من المركز الـ17 إلى الخامس على صهوة الجواد «بركة سماح» المملوك لإسطبلات دبوي، مسجلةً زمناً قدره 2:46:36 ساعة.

أما المرحلة الثالثة لمسافة 20 كيلومتراً فشهدت تغييرات جديدة بصعود الفارسة عفراء خليفة السويدي من المركز الرابع إلى الصدارة بزمن قدره 3:16:12 ساعات، كما تقدمت الفارسة التشيلية كاتالينا لورينس من المركز الثالث إلى الوصافة بزمن قدره 3:18:08 ساعات، وصعدت الفارسة فاطمة جاسم المري من المركز السادس إلى الثالث على صهوة الجواد «فليمينغ» المملوك لإسطبلات دبوي، مسجلةً زمناً قدره 3:21:06 ساعات.