الألماني دنكولب بطلاً للمرحلة الثالثة من طواف دبي

توّج قائد فريق تريك سيغافريدو، الألماني جون دنكولب، بلقب المرحلة الثالثة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية في نسخته الرابعة، التي تحمل اسم مرحلة واحة دبي للسيليكون، بعد أن قطع أمس مسافة السباق في زمن 4.03.08 ساعات.

وتوَّج البطل الفائز، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي لبناء الأجسام، بحضور رئيس اللجنة المنظمة للطواف، سعيد حارب، وعدداً من الشخصيات الرياضية البارزة في الدولة.

واحتفظ الألماني مارسيل كيتل بالقميص الأزرق الذي يرعاه بنك دبي التجاري، وهو قميص الترتيب العام، كما احتفظ كيتل بالقميص الأحمر الذي يعرف بقميص تصنيف النقاط للدراج الأسرع وصولاً إلى نقطة النهاية، وترعاه طيران الإمارات، وحصل الإيطالي نيكولا بيوم، دراج فريق باردياني الإيطالي، على قميص علم الإمارات، الذي ترعاه هيئة الصحة بدبي، ويحصل عليه الدراج الأكثر منافسة خلال مراحل الطواف، فيما احتفظ الهولندي ديلان غرونيغين، دراج فريق لوتو جيمبو، بالقميص الأبيض الذي ترعاه هيئة الطرق والمواصلات، الخاص بتصنيف الدراج الأصغر سناً للدراجين دون 25 سنة، ويحصل عليه أفضل دراج صاعد.