فريق دايمنشن داتا يستعين بـ «آر 5» لصعود جبال حتا

كشفت تقارير إعلامية عن أن فريق دايمنشن داتا، الذي يقوده الدراج الإنجليزي الشهير، مارك كافنديش، سيستعين بدراجة جديدة للمرحلة الرابعة التي تنطلق اليوم وتصل الى حتا، ورصد «سايكلينغ نيوز» وجود دراجتين من طراز «سيرفيلو آر 5» داخل معسكر الفريق الذي يتكتم على الأمر، ويخطط لمفاجأة منافسيه بالدراجة الجديدة التي تتميز بخفة وزنها وسهولة التحكم بها، إضافة إلى مميزات أخرى، ما يجعلها الأنسب في السباقات الجبلية.

واستخدم عضوا فريق دايمنشن داتا، جاي تومسون وبرنارد ايزيل، الدراجة قبل ظهورها رسمياً، بيد أنهما رفضا الإدلاء بأي تصريحات أو توضيحات حول الأمر.

وتنطلق، في الساعة 11 من صباح اليوم، المرحلة الرابعة من طواف دبي، وتحمل اسم مرحلة «ويستن»، ويبدأ السباق من نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نقطة الانطلاقة ومقر قرية الطواف، ويصل إلى حتا، إذ من المقرر أن يقطع الدراجون خلال هذه المرحلة مسافة تبلغ 172 كيلومتراً. وسيواجه المتسابقون تحدي الصعود في المسار مرتين بنسبة 11% قبل الوصول إلى محطة ختام هذه المرحلة فوق السد.