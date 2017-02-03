فاندرلي الحاضر الغائب في قمة العين والنصر

تستأثر قمة فريق العين وضيفه النصر على استاد هزاع، اليوم، بالاهتمام الأكبر في الجولة 17 من دوري الخليج العربي، التي تقام الساعة الثامنة والربع مساء. وستكون قضية اللاعب البرازيلي في صفوف النصر، فاندرلي، الأبرز اليوم، حيث سيكون اللاعب الحاضر الغائب، بسبب قرار إيقافه من قبل لجنة الاستئناف لـ10 مباريات وغرامة 200 ألف درهم، جاء على خلفية شكوى نادي العين ضد قانونية مشاركة اللاعب في لقاء الكأس السابق بين الفريقين.

وفي المقابل ستتركز الأنظار على المدرب الجديد للعين، الكرواتي زوران ماميتش، في مباراته الأولى، بعد التعاقد معه رسمياً، أول من أمس.

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ويأمل العين في المباراة البقاء قريباً من صدارة الجزيرة، الذي يتقدم على العين بسبع نقاط، في حين يسعى النصر للعودة إلى سكة الفوز التي غابت عنه أخيراً. وقال المدرب زوران في تصريحات صحافية «العمل الجاد سيكون الشعار الأبرز للمرحلة المقبلة وليس الحديث، وأعد الجميع بإظهار أفضل ما لدي مع فريقي الجديد، واحتاج فقط إلى قليل من الحظ والمساندة، وسنعمل بقوة وجدية، وثقتي كبيرة بمنظومة عمل فريق العين». ويسعى الفريق لاستثمار صحوته بعد العودة للطريق الصحيح، فبعد خسارته على أرضه أمام الجزيرة استطاع «الزعيم» أن يحقق فوزاً ثميناً على الأهلي، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة في الدوري.

ولاتزال صفوف الفريق تعاني الغيابات إذ يفقد خدمات رباعي الدفاع محمد أحمد وفوزي فايز وسعيد المنهالي ومحمد فايز بداعي الإصابة. وتلعب المباراة على صفيح ساخن، بعد التصريحات الساخنة المتبادلة بين طرفي المباراة، إذ اطلق رئيس شركة نادي النصر لكرة القدم، حميد الطاير، تصريحات صحافية قال فيها إن ناديه تلقى طلباً من العين للحصول على خدمات فاندرلي، وتساءل عما إذا كان أحد يمكن أن يصعّد القضية في حال انتقل اللاعب للعين.

وجاء الرد سريعاً من نادي العين عبر رئيس شركة كرة القدم، غانم الهاجري، الذي قال في تصريحات صحافية «ما ذكره حميد الطاير أمر عجيب وغريب، هو تحدث معي حول إمكانية الحصول على خدمات أحد حراس مرمى الفريق، وقلت له ممازحاً إذا كنت تريد الحصول على حارس فامنحونا فاندرلي، الأمر لم يكن رسمياً، لكن إدارات بعض الأندية تبحث عن النصر خارج الأسوار ودائماً العين هو الحل».

الغيابات

العين: محمد أحمد وفوزي فايز وسعيد المنهالي ومحمد فايز.

النصر: فاندرلي وأحمد إبراهيم ومحمود خميس وعلي حسين وخالد جلال.