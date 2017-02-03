«التفريط في النقاط» ممنوع على دبا والأهلي

تعتبر مباراة دبا الفجيرة وضيفه الأهلي، اليوم، باستاد الفجيرة، ضمن الجولة 17 من دوري الخليج العربي، مهمة للغاية بالنسبة للفريقين. ويدخل دبا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولتين الماضيتين على الصقور وبني ياس، في المقابل يتطلع الأهلي للبقاء قريباً من فرق الصدارة، حيث خسر لقاء العين الماضي بهدفين لهدف، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الرابع، في حين يحتل دبا المركز 12 برصيد 12 نقطة. وتميل كفة المواجهات المباشرة لمصلحة الأهلي، حيث فاز في آخر خمس مباريات، أبرزها 4-1 في ذهاب الدوري الموسم الجاري، و3-1 في الكأس. ويفتقد الأهلي لاعبه الغاني، أسامواه جيان، بينما لم تتأكد مشاركة خميس إسماعيل وعيسى سانتو، بالمقابل لا توجد أي غيابات مؤثرة في تشكيلة دبا. ويعود السنغالي، ماكيتي ديوب، ليعزز صفوف الأهلي، ما يزيد قوة هجوم الفرسان. ويراهن النواخذة على عوامل عديدة لكسب نتيجة المباراة، منها المستوى الفني المتصاعد الذي يقدمه محترفوه: البرازيليان برونو موراييس وديرلي دي سوزا، والأردني ياسين بخيت، والمغربي إدريس فتوحي. ووصف مدرب كلباء، كاميلي، المباراة بالمهمة، وأنه بحاجة إلى أن يكسب النقاط لتعزيز موقفه في الترتيب، واصفاً الأهلي بالفريق الكبير الذي يتمتع بلاعبين وجهاز فني مميزين.