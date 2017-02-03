سعيد حارب: مرحلة «دبي للسيليكون» الأصعب في الطواف

قال رئيس اللجنة المنظمة لطواف دبي أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، إن «المرحلة الثالثة «دبي للسيليكون» التي أقيمت أمس تعد الأصعب من بين المراحل التي أقيمت في الطواف منذ انطلاقته قبل أربع سنوات، بسبب التقلبات الجوية التي شهدتها أماكن مرور الدراجين». وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الرمال كانت كثيفة والرياح كانت عالية، كان هناك جهد كبير من جانب اللجنة المنظمة لتذليل كل الصعوبات التي تواجه الدراجين، ونحن سعداء بأن السباق مرّ بسلام». وأضاف: «المرحلة الثالثة حددت بنسبة كبيرة هوية البطل، ونحن ممتنون للجميع على تعاونهم من أجل إبراز طواف دبي، واحداً من سباقات الدراجات الذي فرض نفسه عالمياً».