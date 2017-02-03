الجزيرة يخشى مفاجآت كلباء

يسعى فريق الجزيرة إلى تجنب مفاجآت ضيفه كلباء في الجولة 17 من دوري الخليج العربي، اليوم، في المباراة التي تقام على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، الساعة الرابعة و55 دقيقة.

ويدخل الجزيرة المباراة منتشياً بالفوز الأخير على الشارقة، ورفع رصيده في الصدارة إلى النقطة 41، مبتعداً بسبع نقاط عن وصيفه العين.

ولا يتمنى الجزيرة التفريط في لقاء اليوم الذي يبدو سهلاً على الورق، خصوصاً أنه فاز ذهابا بثلاثية نظيفة، لكنه صعب في الملعب بالنظر إلى أن كلباء قدم مباريات قوية أمام الفرق الكبيرة، منها فوزه العريض برباعية على الشباب في ملعب الأخير في الجولة قبل الماضية، في حين تعادل 1-1 أمام حتا الجولة الماضية، ويأمل في الهروب من خطر القاع، حيث يحتل المركز التاسع بـ16 نقطة.

وتعززت صفوف الجزيرة بعودة لاعبه المغربي مبارك بوصوفة، بعد انتهاء مهمته الإفريقية مع منتخب بلاده.

وقال من جانبه مدرب الجزيرة، الهولندي، هينك تين كات، في تصريحات صحافية، إن «لاعبي الجزيرة مطالبون بتقديم أفضل ما لديهم، وبالقتال في كل مباراة حتى يحصلوا على نقاطها الكاملة».

وتابع: «نتمنى أن نتجنب الإصابات في هذا التوقيت الصعب، خصوصاً أننا مقبلون على مباريات قوية محلياً، وكذلك على المشاركة في دوري أبطال آسيا».