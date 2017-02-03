«تيليغراف» البريطانية: كيتل هزم كافنديش في دبي

اهتمت صحيفة تيليغراف البريطانية بنتائج النسخة الرابعة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، وأشارت الى تفوق الألماني مارسيل كيتل، الفائز بلقب المرحلتين الأولى والثانية، وتقدمه على الإنجليزي مارك كافنديش الذي لم يحقق التطلعات خلال اليومين السابقين.

ونشرت الصحيفة معلومات مهمة عن الطواف الذي يتكون من خمس مراحل ويمتد لمسافة اجمالية تصل الى 865 كيلومتراً. وأوردت الصحيفة تصريحات واثقة لمارسيل كيتل أشاد خلالها باعضاء الفريق الذين كان لهم دور كبير في تفوقه على منافسيه وحصوله على لقب المرحلتين، مؤكداً قدرته على المنافسة واعتزازه بالمشاركة في هذا الطواف، باعتباره انطلاقته الأولى في الموسم الجديد 2017.

ونقلت «تليغراف» تصريحات عن مارك كافنديش قوله إنه لم يحقق النتائج المطلوبة في الطواف، لكنه استفاد من المشاركة في تحضير نفسه بشكل جيد، خصوصاً ان طواف دبي هو الأول له في عام 2017، ويعد افتتاحياً لموسمه الجديد، ووعد الدراج الإنجليزي بالاجتهاد في المراحل المقبلة من طواف دبي، مبدياً رغبته في تحقيق إنجازات جديدة لفريقه دايمنشن داتا خلال العام الجاري.