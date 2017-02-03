ليما

نشر البرازيلي رودريغو ليما فيديو على حسابه في «إنستغرام» يوضح تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الأهلي، وذلك أثناء تأديته بعض التدريبات العلاجية في أسبيتار بأكاديمية أسباير في الدوحة.

زهران

خضع مدافع الوصل حسن زهران للفحص الطبي في مركز كلينيكا فييرا في مدينة برشلونة بإسبانيا، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها في الركبة، وستبعده عن الفهود ثمانية أسابيع.

التمييز

قررت لجنة التمييز المشكّلة من هيئة التحكيم الرياضي في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها الأخير بمقر الاتحاد في دبي، تأجيل البت في قضية نادي الجزيرة واللاعب محمد حسين خوري إلى 14 الجاري من أجل اتفاق الطرفين على تسوية ودية للقضية.

المنتخب

ينتظر أن يقوم المدير الفني للمنتخب الوطني مهدي علي بإعلان القائمة الجديدة استعداداً لمباراتي اليابان وأستراليا يومي 23 و28 مارس المقبل في تصفيات مونديال 2018، حيث كان مهدي قد زار سدني ووقف على الترتيبات الخاصة بمباراة أستراليا.

السوبر

يدير مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة 10 الجاري طاقم حكام ألماني بقيادة فيليكس بريشن، ويساعده مارك بوث وستيفان لوب، ويصل الحكام إلى أبوظبي الأربعاء المقبل.

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