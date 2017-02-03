الهاشمي للرياضيين: مكملات غذائية تسبب العقم

حذّر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات الدكتور أحمد الهاشمي الرياضيين والشباب من تناول بعض المكملات الغذائية لضررها على الإنسان، وقد تسبب العقم للشباب والفتيات على حد سواء، لأنه توجد فيها مواد منشطة للهرمونات.

وقال الهاشمي لـ«الإمارات اليوم»: «بعض المكملات الغذائية تعد آفة بالنسبة للعالم كله، ومتوافرة للبيع في متناول الجميع دون رقابة، خصوصاً أن بعض هذه المكملات الغذائية تؤدي إلى تكبير العضلات، وتالياً قد تتسبب في مشكلات صحية كثيرة للرياضيين وللشباب، وقد تظهر أعراض هذه المكملات الغذائية على جسم الإنسان، لذلك فإننا في اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات سنكثف جهودنا لمحاربة هذه الأمور السلبية، ومحاولة تفادي الأضرار التي يمكن أن تسببها لفئات الرياضيين الذين يقومون بتعاطيها».

وأوضح: «للأسف بعض الشباب والرياضيين يجهلون بعض الأدوية والمكملات الغذائية التي يقومون باستخدامها دون استشارة الطبيب الذي يكون دوره مهماً في هذا الجانب لحماية هذه الفئة من مخاطر تناول هذه المكملات، التي يضر بعضها بالجسم ويؤدي إلى عواقب وخيمة كما ذكرت».

• 39 حالة إيجابية من إجمالي 3211 عينة تم أخذها لرياضيين في مختلف الألعاب منذ ثماني سنوات.

وكشف الهاشمي أن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات ستقود حملة في أوساط الرياضيين الناشئين في مختلف الألعاب الرياضية للتوعية بمخاطر تعاطي المنشطات.

وتابع «حماية رياضيي الإمارات من مخاطر المنشطات مسؤولية الجميع، لأن الدولة تعوّل عليهم، خصوصاً الشباب منهم، لتأهيلهم في المستقبل لحصد الميداليات في الألعاب والدورات الأولمبية المختلفة سواء على الصعيد القاري أو الدولي». وأكمل الهاشمي: «هناك برنامج متكامل وضعته اللجنة للقيام بحملات توعية يشمل جميع الاتحادات الرياضية والأندية، ويركز بشكل أساسي على فئة الناشئين، كونهم يمثلون مستقبل رياضة الإمارات التي تتطلع إلى مشاركتهم في العديد من المنافسات والبطولات». وشدد الهاشمي على أن لجنته بحاجة إلى أكبر عدد من المختصين في هذا المجال للمشاركة في عملية التوعية بمخاطر المنشطات بالنسبة للرياضيين واللاعبين.

يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات كانت قد حذرت جميع الرياضيين في الدولة، وبناء على تحذيرات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، «الوادا» حول تداول مادة «جي دبليو 501516»، التي تباع في السوق السوداء، ويتم الترويج لها عبر مواقع الكترونية وشركات، مشيرة إلى أن الآثار الجانبية على استخدامها شديدة الخطورة على جسم الإنسان، وأن شركات الأدوية استبعدت هذه المادة من التجارب ما قبل الإكلينيكية.

ويبلغ إجمالي عينات المنشطات في مختلف الألعاب، خلال ثماني سنوات، 3211 حالة، منها 39 حالة إيجابية.