حاكم عجمان يطلع على برنامج وخط سير طواف دبي

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بمكتبه في ديوان الحاكم، أمس، على برنامج وخط سير طواف دبي الدولي للدرّاجات الهوائية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس، والذي انطلق أمس لمسافة 865 كيلومتراً، ويطوف كل إمارات الدولة بمشاركة فرق دولية بجانب فريق الإمارات للدرّاجات.

جاء ذلك، خلال استقبال سموه، وفد اللجنة العليا المنظمة للطواف برئاسة أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة سعيد حارب، وضم في عضويته رئيس اتحاد الدراجات الهوائية نائب رئيس اللجنة أسامة الشعفار، ومدير الطواف حريز المر بن حريز، ومدير قسم العلاقات في مجلس دبي الرياضي عمران الجسمي، ومدير العلاقات الدولية في اتحاد الدراجات الهوائية حارب آل علي.

ورحب صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، خلال اللقاء بوفد اللجنة المنظمة للطواف، مشيداً بمبادرة وفكرة تنظيم الطواف ليشمل مختلف إمارات الدولة، من أجل إبراز النهضة الحضارية والسياحية في الدولة.

• حميد بن راشد النعيمي وجه المسؤولين في حكومة عجمان، والمؤسسات، والهيئات بتقديم كل الدعم للجنة المنظمة للطواف.

وأكد سموه أن القيادة الحكيمة للدولة تولي الرياضة اهتماماً كبيراً، باعتبارها نشاطاً مهماً لأفراد المجتمع ومصدراً للسعادة والطاقة الإيجابية والصحة.

وأشار إلى أن إمارة عجمان على استعداد لتقديم جميع الخدمات المطلوبة لإنجاح طواف دبي، الذي يعبر الإمارة متوجهاً إلى أم القيوين ورأس الخيمة.

ودعا سموه إلى ضرورة مشاركة الشباب الإماراتي في هذه المسابقات الدولية، لاكتساب الخبرات وتأهيلهم وتدريبهم جيداً ليكونوا من المنافسين وقادرين على إنجاز بطولات عالمية، ونحن على يقين بأنهم على قدر المسؤولية.

ووجه سموه المسؤولين كافة في حكومة عجمان والمؤسسات والهيئات لتسهيل مهمة عمل اللجنة، والحفاظ على خط سير الطواف وتقديم كل الدعم للجنة المنظمة، معبراً سموه عن شكره لمجلس دبي الرياضي واللجنة المنظمة لجهودهما في تنظيم هذا الطواف العالمي.

من جهته، أعرب سعيد حارب عن سعادته والوفد المرافق بلقاء صاحب السمو حاكم عجمان، ولاستقباله وفد اللجنة المنظمة للطواف وتوجيهاته بتوفير كل سبل الدعم والنجاح للطواف أثناء مروره بإمارة عجمان اليوم.

وأكد حارب أن نجاح الطواف يعد نجاحاً للجميع لأنه سيطوف في مختلف إمارات الدولة ومدنها، مشيراً إلى حرص مجلس دبي الرياضي على أن يصل الطواف إلى أكبر عدد من المناطق، وأن يشاهد العالم روعة وطننا وجمال تنوع الطبيعة فيه وجمال مدننا، وعشق أبنائه للرياضة عموماً وللدراجات الهوائية خصوصاً.

حضر اللقاء مدير ديوان الحاكم حمد راشد النعيمي، والمستشار في ديوان الحاكم عبدالله أمين الشرفا، ومدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان طارق بن غليطة، ومدير عام إدارة التشريفات والضيافة يوسف النعيمي.

مواعيد إشغالات الطرق في اليوم الثالث

- شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (الجزء الواقع بين النادي السياحي وشارع أم سقيم) من 10:00 إلى 10:20.

- شارع أم سقيم (الجزء الواقع بين شارع جميرا وشارع الخيل) 10:20 إلى 10:40.

- شارع الخيل (الجزء الواقع بين شارع أم سقيم وشارع رأس الخور) من 10:20 إلى 10:40.

- شارع رأس الخور (الجزء الواقع بين شارع الخيل وشارع دبي العين) من 11:00 إلى 11:10.

- شارع دبي العين (الجزء الواقع بين شارع رأس الخور وشارع المدينة الأكاديمية) من 11:10 إلى 11:20.

- شارع المدينة الأكاديمية (الجزء الواقع بين شارع دبي العين والشوارع الداخلية لواحة السيليكون) من 10:20 إلى 11:30.

- الشوارع الداخلية لواحة السيليكون من 11:30 إلى 12:00.

- شارع العوير (الجزء الواقع بين شارع المدينة الأكاديمية وشارع الإمارات) من 12:00 إلى 12:10.

- شارع الإمارات (الجزء الواقع بين شارع العوير ومدخل إمارة الشارقة) من 12:10 إلى 12:20.

- الدخول إلى الشارقة (مخرج الشارقة – شارع كلباء) من 12:24 إلى 13:12.

- شارع المليحة من 13:12 إلى 13:21.

- مخرج إلى الفجيرة من 13:12 إلى 13:21.

- رأس الخيمة (منطقة السفيني) من 13:21 إلى 13:47.

- الفجيرة – شارع خليفة بن زايد من 14:11 إلى 14:23.

- سكمكم (مخرج شارع الكويت مخرج 99) من 14:23 إلى 14:34

- القرية - شارع الرقيلات من 14:34 إلى 14:42.

- مربح من 14:42 إلى 14:53.

- الشارقة (منطقة خورفكان) من 14:53 إلى 15:02.

- منطقة الزبارة من 15:02 إلى 15:11.

- الفجيرة - منطقة شارم من 15:12 إلى 15:13.

النفق من 15:14 إلى 15:17.

- منطقة العقة من 15:00 إلى 15:17.