درّاج يدعو «بالخير» إلى الغناء في ألمانيا

وجه عضو فريق تريك سيغافريدو، الألماني كوين دي كورد، الدعوة إلى الفنان الإماراتي، عبدالله بالخير، لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في ألمانيا، مبدياً استعداداه للمساهمة في تنظيم تلك الحفلات.

وكان الفنان الإماراتي عبدالله بالخير قد شارك في حفل افتتاح طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، وقدم أغنية خاصة عن طواف دبي الدولي باللغتين العربية والإنجليزية، تناولت تاريخ دانة الدنيا وحاضرها المبهر ومستقبلها المشرق، ومزايا دبي وحرصها على الترحيب بضيوفها من كل بقاع العالم، وصاحب الأغنية عرض فيلم مصور يبرز مناطق دبي التراثية والأثرية، إضافة الى المناطق الحديثة من المدينة التي توضح مدى تطورها العمراني وما وصلت اليه في الوقت الحالي. وقال كوين دي كورد في تصريحات صحافية: «هذه هي المرة الأولى التي أستمتع فيها بالموسيقى العربية وأغانيها. التقيت الفنان الإماراتي بعد الحفل، ووجهت له الدعوة لزيارتنا في ألمانيا، ووعد بتلبية الدعوة في القريب، وسيكون بيننا تواصل في الأيام المقبلة للترتيب لتلك الزيارة».