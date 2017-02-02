كيتل بطل مرحلة رأس الخيمة بـ «الدراجة العجيبة»

احتفظ الألماني مارسيل كيتل بصدارة الترتيب العام لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، الذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وذلك بعد فوزه، أمس، بلقب المرحلة الثانية «رأس الخيمة»، البالغة مسافتها 188 كيلومتراً، مسجلاً زمناً قدره 4:25:33 ساعات.

وكان كيتل، حامل لقب نسخة العام الماضي، ودراج فريق كويك ستيب البلجيكي، تمكن أول من أمس من التتويج بالمرحلة الأولى بزمن قدره 4:06:23 ساعات.

الدراجون الأوائل في التصنيف العام 1- الألماني مارسيل كيتل (8:31:46 ساعات). 2- الهولندي ديلان جورنويجون (8:31:54 ساعات). 3-الإيطالي نيكولا بيوم (8:31:59 ساعات). 4- اللكسمبورغي: جيان بيري (8:32:00 ساعات). 5- البريطاني توماس ستيوارت (8:32:00 ساعات). ميرزا حديث «مواقع الدراجات» سلّطت العديد من المواقع الإلكترونية المهتمة بسباقات الدراجات الضوء على مشاركة الدراج الإماراتي يوسف ميرزا مع فريق الإمارات أبوظبي، في أول ظهور للبطل الإماراتي مع فريق عالمي، بعد أن شارك في العام الماضي مع فريق النصر. وتناولت المواقع مسيرة ميرزا وما حققه من إنجازات خلال السنوات السابقة، مشيدة بالتطور الكبير الذي تشهده الدراجات الإماراتية ممثلة في بروز اسم واعد مثل يوسف ميرزا. وقال موقع «سايكلينغ نيوز» إن يوسف ميرزا يعتبر أول إماراتي يشارك في سباق دراجات عالمي مع فريق محترف، ووضع الموقع ميرزا ضمن قائمة الأسماء اللامعة في طواف دبي الى جانب كافنديش وكيتل وايليا فيفاني وجون دنكولب. وتناول موقع «سايكلينغ ويكلي» أيضاً ظهور ميرزا مع فريقه الجديد، مشيداً بسيرته الذاتية العامرة بالإنجازات على المستويين المحلي والإقليمي. ونشر موقع «توتي بيك» تقريراً مفصلاً عن مشاركة ميرزا في النسخة الرابعة لطواف دبي الدولي للدراجات الهوائية ضمن فريق محترف، مشيراً إلى أن ميرزا يعتبر نموذجاً للرياضيين الإماراتيين، ورياضياً يحظى بتقدير كبير في بلاده، كما خصص موقع «بريز سايكلينغ» مساحة واسعة للحديث عن ميرزا، مشيراً إلى أنه واحد من الدراجين المميزين.

واحتفظ «كيتل» بالقميص الأزرق الذي يرعاه بنك دبي التجاري، المُخصص لصاحب الترتيب العام، كما احتفظ كذلك بالقميص الأحمر الذي يعرف بقميص تصنيف النقاط للدراج الأسرع وصولاً إلى خط النهاية وترعاه «طيران الإمارات».

ونال دراج فريق باردياني الإيطالي، نيكولا بيوم، قميص علم الإمارات، الذي ترعاه هيئة الصحة في دبي، ويحصل عليه الدراج الأكثر منافسة خلال مراحل الطواف، فيما احتفظ الهولندي ديلان جورنويجون، دراج لوتو جيمبو الهولندي، بالقميص الأبيض الذي ترعاه هيئة الطرق والمواصلات والخاص بتصنيف الدراجين دون 25 سنة.

واعترف كيتل بأنه لم يكن يتوقع أن يفوز بلقب المرحلة الثانية، مشيراً إلى أن الحظ خدمه في آخر 400 متر من السباق، وقال في تصريحات صحافية عقب السباق: «كنت مستبعداً من المراكز الأولى، لقد كنت في مراكز متراجعة حتى وقت قصير من خط النهاية، لكن الفجوة التي حدثت بين الدراجين في تلك الأمتار ساعدتني على القفز من دراجة إلى أخرى، حتى وصلت إلى خط النهاية أولاً».

من جهتها، كشفت تقارير نشرتها عدد من المواقع المهتمة بسباقات الدراجات النقاب عن الدراجة الجديدة التي ساعدت قائد فريق كويك ستيب، الألماني مارسيل كيتل، في الفوز بالمرحلة الأولى من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، والتي تتميز باستخدام تقنية جديدة تعرف بالمكابح القرصية. ويعتبر كيتل، ثاني دراج في تاريخ سباقات الدراجات الذي يحقق الفوز بدراجة تستخدم هذه التقنية، إذ سبقه زميله توم بونين الذي فاز بسباق سان جوان في العام الماضي، وهو يقود دراجة بالمواصفات ذاتها التي وصفها بعض المتابعين بالدراجة العجيبة، لكونها حققت لكيتل لقبين في مرحلتين متتاليتين.

وتعد هذه التقنية بمثابة تطور جديد في صناعة دراجات السباق وافق الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية على السماح باستخدامها على سبيل التجربة، وتساعد هذه التقنية الدراج على التحكم بصورة أفضل في الدراجة، وبالتالي تحسن من أدائه.

ووصف كيتل التقنية الجديدة بانها تعتبر أكبر تطور تشهده صناعة الدراجات في السنوات الأخيرة، مضيفاً انه من الغباء عدم الاستفادة من مثل هذا التطور، مبدياً ارتياحه للدراجة الجديدة التي قال إنه اختارها بعد مشاورات مطولة مع المختصين في الفريق، مشيراً إلى أن دراجته لفتت الأنظار بشدة خلال السباق، حيث التف حوله عدد من الدراجات، وطُرح عليه الكثير من الأسئلة عن الدراجة ومميزاتها، مبيناً ان معظم الدراجين باتوا يفكرون في استخدام هذه التقنية، متوقعاً ان تحقق انتشاراً كبيراً في السنوات المقبلة.