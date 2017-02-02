كافنتيش استعد للسباق على رقعة الشطرنج

استعد الدرّاج البريطاني الشهير، وعضو فريق تريك سيغافريدو، مارك كافنتيش، لسباق طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية، بخوض مباراة في الشطرنج، ضد الألماني جون دونكولوب، عضو فريق تريك سيغافريدو، ليلة انطلاق الطواف، الذي بدأ أولى مراحله صباح أول من أمس.

وظهر كافنتيش في بهو الفندق الخاص، بإقامة الدراجين المشاركين في الطواف وهو يخوض مباراة في الشطرنج، انتهت بفوزه على دونكولوب بعد مواجهة استمرت نحو 75 دقيقة. وقال كافنتيش لـ«الإمارات اليوم» إنه سيصاب بالحزن اذا لم يوفق في حصد لقب طواف دبي هذا العام، لاسيما بعد أن تعرضت دراجته لعطل مفاجئ، أخره لنحو 14 ثانية قبل أن يعود للسباق ويحل ثالثاً في الترتيب العام. وأضاف: «مثلما حزنت في العام الماضي لعدم حصولي على اللقب، من الموكد أنني سأحزن إذا لم أفز باللقب هذا العام أيضاً. أعرف أن المنافسة ستكون على أشدها والسباق طالت مسافته، وهناك مناطق ستكون صعبة على الدراجين، لكني أعلم جيداً كيف أتعامل مع تلك المواقف».