أساطير تبحث عن استعادة المجد في غولف دبي

يستهلّ أربعة من أساطير لعبة الغولف، صباح اليوم، منافسات «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك»، بعد غياب عن منافساتها، ووسط طموحات في استعادة أمجادهم، وحصد لقب جديد على صعيد البطولة الأعرق والأكثر استمرارية التي تنظمها «الغولف في دبي» في نسختها الـ28، وتستمر على ملعب المجلس في نادي الإمارات حتى الخامس من فبراير الجاري، بإجمالي جوائز يبلغ 2.65 مليون دولار (تسعة ملايين و733 ألف درهم). ويتقدم أيقونة الغولف، الأميركي تايغر وودز، قائمة أساطير اللعبة العائدة إلى بطولة دبي، بعد غياب عن منافسات العامين الماضيين جراء الإصابة، ويطمح الأميركي حامل لقب نسختي 2006 و2008، الى استعادة بريقه، وحصد لقب ثالث يؤهله معادلة الرقم القياسي على صعيد اللاعب الأكثر فوزاً باللقب الذي يقبض عليه الجنوب إفريقي إيمي إيلس الفائز في دبي أعوام (1994-2002-2005). وبالصورة ذاتها، يطمح الدنماركي توماس بيرون، والإسباني خوسيه ماريا أوزبيلا، والأسترالي ريتشارد، إلى تكرار إنجازهم، بعد أن نجح بيرون في التتويج باللقب عام 2011، وأوزبيلا بلقب 1998، وغرين 1997.

وتصطدم طموحات الأساطير الأربعة، بوجود 132 من نخبة لاعبي العالم، يتقدمهم حامل اللقب، الإنجليزي داني واليت، بجانب مواطنه ومتصدر الترتيب الحالي في «السباق إلى دبي»، تومي فليتوود، ووصيفه الكوري الجنوبي جونجهون وانغ.

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