انطلاق مهرجان الشارقة الرياضي الصحراوي اليوم

تستقبل صحراء البداير في الشارقة، اليوم، وعلى مدى يومين، الآلاف من الزائرين والمشاركين في فعاليات مهرجان الشارقة الرياضي الصحراوي 2017، الأول من نوعه في الإمارة، الذي يمثل حدثاً رياضياً وترفيهياً كبيراً.

وتشتمل النسخة الأولى من المهرجان، الذي تنظمه قناة الشارقة الرياضية، التابعة لمؤسسة الشارقة للإعلام، على العديد من الفعاليات والمسابقات التي تم تخصيص بعضها للمحترفين، فيما تم تصميم البعض الآخر لمنح زوار المهرجان المفتوح مجاناً للجميع، تجربة لا تُنسى، حافلة بالترقب والإثارة والمتعة لكل أفراد العائلة.