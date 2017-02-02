«لو برناردين» و«لونج ريفر» في تحد قوي بـ «ميدان» اليوم

يجدّد الجوادان «لونج ريفر» المملوك لسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«لو برناردين» المملوك لسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، حوارهما مساء اليوم، على ثاني ألقاب بطولة «تحدي آل مكتوم»، ضمن الشوط الرئيس في خامس سباقات موسم كرنفال كأس دبي العالمي بمضمار ميدان العالمي.

وفي الشوط الثالث، تشتد المنافسة بين ستة من نخبة خيول مسافة 1200 متر رملي، يتقدمها الجواد «معرب» المملوك لسموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة الفارس جيمي كراولي، هذا بجانب أشواط أخرى قوية، تشارك فيها نخبة الخيول اليوم.