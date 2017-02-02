سيف بن فطيس بطل من ذهب لـ «الرماية العربية»

حقق بطل الإمارات، سيف بن فطيس، إنجازاً كبيراً، أمس، بعد أن توّج بالميدالية الذهبية في البطولة العربية للرماية، المقامة حالياً في ضيافة الكويت. وأهدت بعثة الإمارات الإنجاز الكبير إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات.

وكان بن فطيس قد تأهل إلى النهائيات برصيد 119 طبقاً، محتلاً المركز الثالث ضمن مسابقة الإسكيت، بعد الكويتي سعود حبيب، ومواطنه زيد المطيري، اللذين تساويا في الرصيد 122 طبقاً، لكن بن فطيس تمكن في النهاية من الفوز بالميدالية الذهبية.

وعلى صعيد المنتخبات، توّج منتخب الكويت أولاً، ثم القطري ثانياً، والسعودي ثالثاً. من جانب آخر، يخوض منتخب «الدبل تراب» منافسات البطولة، اليوم، بطموح كبير للتتويج.