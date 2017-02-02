21 سباقاً في أجندة أبوظبي للرياضات الشراعية

اعتمد مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، 21 سباقاً تراثياً وحديثاً، ضمن روزنامة الموسم الجديد في اجتماعه الأول للموسم الحالي 2017، الذي عقد أول من أمس، برئاسة رئيس المجلس أحمد الرميثي، وحضور نائب رئيس مجلس الإدارة أحمد المهيري، وبقية الأعضاء.

وناقش المجلس نتائج سباقات الموسم الماضي واعتمد ميزانية السباقات على مدار عام 2017، وأشاد المجلس بالنتائج التي حققها فريق النادي في الموسم الماضي، خصوصاً بعد الحصول على ذهبية البطولة الخليجية، وتم اعتماد برنامج فريق أبوظبي للشراع، استعداداً للنسخة الجديدة من البطولة نفسها المقرر لها الشهر المقبل في الكويت.