الوصل يترقب مواجهة الوحدة وراشد علي في زعبيل

يلتقي فريق الوصل، اليوم، ضيفه الوحدة في لقاء يحمل طابعاً خاصاً بالنسبة للفهود، الذي سيكون في مواجهة حارس مرماه السابق للمرة الأولى، راشد علي، الذي كان من أسباب تألق الأصفر في الدور الأول واحتلاله المركز الأول مناصفة مع الجزيرة، قبل أن يرحل بصورة مفاجأة إلى «صاحب السعادة».

وتعد المباراة التي تقام على ملعب الوصل بزعبيل، الساعة 8:15، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري الخليج العربي، الثالثة بين الفريقين الموسم الجاري، إذ تفوق الإمبراطور في كأس الخليج العربي بهدفين دون رد، كما فاز في لقاء الذهاب على استاد آل نهيان بهدفين مقابل هدف، ويأمل أن يواصل تفوقه، بينما يسعى الوحدة إلى رد الاعتبار.

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ويخوض الوصل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الديربي على النصر بالجولة السابقة، بهدفين مقابل هدف، لتنتهي سلسلة النتائج السلبية للفهود في 2017، الذي خسر من الجزيرة وتعادل أمام الظفرة بينما ودع بطولة الكأس، وتراجع إلى المركز الثالث في الدوري برصيد 33 نقطة.

في المقابل، يواجه العنابي ظروفاً صعبة للغاية بغياب هدافه الأرجنتيني سيباستيان تيغالي والبولندي جوجاك بداعي الإيقاف، كما أن نتائجه في آخر جولتين شهدت تراجعاً كبيراً بخسارته أمام الجزيرة بخماسية، والتعادل مع الظفرة. ويسعى الوحدة إلى التقدم في لائحة الترتيب والاقتراب من المراكز الأربعة الأولى، إضافة إلى تحقيق فوز معنوي قبل خوضه الملحق الآسيوي أمام الوحدات الأردني.

من جهته، قال مدرب الوصل، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، إن الإمبراطور يسعى إلى تحقيق الفوز على الوحدة، حتى يكون لانتصاره على النصر قيمة أكبر، وأوضح في مؤتمر صحافي أن «الفوز على الوحدة مرتين لن يكون له تأثير في مباراة اليوم، خصوصاً أن الظروف مختلفة، وهناك غيابات وأسماء جديدة ستخوض المباراة، إضافة إلى أن الحوافز ووضع كل فريق سيكون لهما تأثير في اللقاء، كما أن الوحدة لديه مباراة مهمة في دوري أبطال آسيا، ويسعى إلى تحقيق نتيجة جيدة قبل هذه المباراة».

ورداً على سؤال حول مواجهة حارس مرمى الوصل السابق، راشد علي، قال: «راشد أعطانا الكثير في الدور الأول، وهو يعرف الفريق واللاعبين والطريقة التي نلعب بها، ونحن أيضاً نعلم النقاط التي تميزه ونقاط ضعفه، وأنا أتمنى له التوفيق مع الوحدة لكن بعد مباراته أمام الوصل».

الغيابات

الوصل: حسن زهران.

الوحدة: محمد برغش وفالديفيا وتيغالي وجوجاك.