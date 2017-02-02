كشف الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، إبراهيم عبدالملك، عن أن الهيئة تدرس تطبيق نظام مالي موحد للاتحادات الرياضية، من خلال دراسة متكاملة تقوم بها في هذا الخصوص، مشيراً إلى أن النظام الحالي لا يتماشى مع المتغيرات الجديدة، كون أنه مضى عليه سنوات طويلة تجاوزت 25 عاماً.

وقال، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الهيئة تقوم حالياً بإعادة دراسة النظام المالي الحالي للاتحادات الرياضية، والعمل على إدخال بعض التعديلات إليه، بما يتوافق والمتغيرات الجديدة التي طرأت على الرياضة، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، وما وصلت إليه من تطورات وقفزات كبيرة في مختلف المجالات، ولابد لاتحاداتنا الرياضية من مواكبة هذا الأمر».

وأضاف «النظام الحالي تم وضعه في فترة الثمانينات، وتم إدخال بعض التعديلات عليه في بداية التسعينات».

وأوضح «إعادة الدراسة الخاصة بالنظام المالي للاتحادات، تشمل الآلية الخاصة بعملية الصرف المالي والصلاحيات الممنوحة للاتحادات في هذا الخصوص، بما يتماشى مع تطبيق مسألة الحوكمة المالية والشفافية والمحاسبة».

وشدد أمين عام الهيئة على أن النظام المالي للاتحادات يهدف إلى إحداث نوع من الشفافية المالية في عملية الصرف، وغيرها من الأمور التي تسهل عملية المراجعة والمحاسبة.

وأشار عبدالملك إلى أن الهيئة حريصة تماماً على مواكبة ما يحدث من تطور في الرياضة، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.