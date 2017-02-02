الجزيرة يبدأ مشواره الآسيوي بلقاء لخويا القطري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي جدول منافسات دور المجموعات في أبطال آسيا 2017، حيث يلعب الجزيرة في المجموعة الثانية التي تضم لخويا القطري، والاستقلال الإيراني، والفائز من لقاء الفتح السعودي وناساف الأوزبكي، في الملحق الذي يقام الثلاثاء المقبل.

ويبدأ الجزيرة أولى مواجهاته بلقاء لخويا 20 الجاري على ملعب الأخير بقطر، ثم يستضيف في الجولة الثانية الاستقلال الإيراني 27 الجاري، على أن يخرج 4 مارس المقبل، لملاقاة الفائز من مواجهة الفتح وناساف، ثم يستضيف المتأهل منهما يوم 10 أبريل المقبل، وفي الخامسة يستضيف لخويا، ثم يختتم هذا الدور بلقاء الاستقلال في إيران.