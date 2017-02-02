الإمارات اليوم

بتريسكو: إذا خسرنا في الملعب فلن نسعى للفوز عبر المكاتب

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قال مدرب النصر، الروماني دان بتريسكو، إن مواجهة العين مجرد مباراة، ستلعب بين 11 لاعباً من كل فريق، مشيراً إلى أهمية المباراة بالنسبة للعميد لتحقيق النقاط الثلاث، لكن بتريسكو قال في المؤتمر الصحافي، أمس، قبل المباراة المقررة في العين يوم غدٍ، ضمن الجولة 17 من دوري الخليج العربي: «إذا خسرنا في الملعب فلن نسعى للفوز عبر المكاتب»، على خلفية قضية البرازيلي فاندرلي. وأضاف أنه لا ينكر وجود حالة من القلق في صفوف النصر، على خلفية النتائج السلبية الأخيرة، لكنه شدد على أن تجاوز المرحلة يحتاج إلى المزيد من التكاتف، من الجهاز الفني والإدارة واللاعبين.

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