الجزيرة يطلب من الملك «النقطة 41»

يحل الجزيرة ضيفاً ثقيلاً على الشارقة، في اللقاء الذي يجمعهما عند الساعة 5:15 من مساء اليوم على ملعب الشارقة، ضمن الجولة 16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، إذ ستكون مهمة الملك صعبة أمام فخر أبوظبي، الذي حقق انتصارات قوية منذ بداية الموسم الحالي، وفاز على الشارقة نفسه في الدور الأول بثلاثة أهداف نظيفة.

الغيابات الشارقة: محين خليفة، وعبدالله غانم، وماجد سرور، وأدريان. الجزيرة: بارك جونغ، ومحمد فوزي، وعبدالله موسى.

ويخطط الجزيرة، الذي يتصدر المنافسة برصيد 38 نقطة، لمواصلة مشواره بقوة والوصول إلى النقطة رقم 41، والابتعاد بالصدارة عن أقرب منافسيه وهما الأهلي والعين. ويدخل الفريق مباراة اليوم منتشياً بفوزه العريض على الوحدة 5-1، في الجولة الماضية.

وفي المقابل، يحتل الشارقة المركز الـ11 برصيد 16 نقطة، ويخوض مباراة اليوم على أرضه ووسط جمهوره، إلا أنه يخشى مصير الوحدة والوصل، اللذين سقطا أمام مهاجمي الجزيرة 1-5، و2-3 على التوالي.

ويأمل الملك، الذي حافظ على شباكه نظيفة، خلال الجولتين الماضيتين، إثر تعادله مع الشباب وحتا على التوالي دون أهداف في إحداث مفاجأة من العيار الثقيل، وإيقاف زحف الجزيرة الذي لم يخسر طوال مشواره في الدوري سوى في مباراة واحدة فقط أمام النصر، إذ فاز في 12 مباراة وتعادل في مباراتين.

من جهته، أكد مدرب الشارقة، البرتغالي جوزيه بيسيرو، أنه رغم صعوبة مهمة فريقه أمام متصدر الدوري، إلا أنه سيسعى للفوز وحصد النقاط الثلاث، واصفاً ذلك بأنه حق مشروع لكل فريق، موضحاً أن الشارقة يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز من موقفه في الدوري، مؤكداً جاهزية الشارقة لخوض اللقاء، رغم أن الفريق سيفقد جهود لاعبه المحترف البولندي أدريان.

وقال بيسيرو في المؤتمر الصحافي: «نواجه فريقاً قوياً، يضم في صفوفه مجموعة من أفضل اللاعبين، سواء كانوا مواطنين أو أجانب».

وأشار مدرب الشارقة إلى معرفته التامة بخطورة مفاتيح اللعب في الجزيرة، مؤكداً أنه سيعمل على الحد من خطورة هجوم الجزيرة، من خلال اللعب بطريقة متوازنة.

بدوره، أكد مدرب الجزيرة، هينك تين كات، أن لاعبيه سيعتمدون على الجماعية في الأداء والروح القتالية، حتى يتغلبوا على الإرهاق والغيابات التي تعانيها تشكيلة الفريق في الوقت الحالي، قبل مواجهة الشارقة، مشيراً إلى أن الشارقة أصبح مختلفاً عما كان عليه بالنصف الأول من الموسم، وأن المباراة ستكون صعبة بالنسبة للجزيرة.

وقال في المؤتمر الصحافي: «فوزنا الكبير على العين أصبح تاريخياً بالنسبة لنا، وعلينا أن نفكر في المستقبل فقط، ونحن نركز على مباراة الشارقة بشكل كامل لأنها الأهم في الوقت الحالي، لكننا بالتأكيد تحدثنا عن المباراة السابقة، وعن الأخطاء الكبيرة التي ارتكبناها وتعلمنا منها الكثير».

وأضاف «للأسف لم نحصل على الوقت الكافي للإعداد للمباراة، ولم نحصل على فترة الراحة والإعداد التي حصل عليها الشارقة، لكن علينا أن نتعامل مع كل هذه الأمور، وسنعول مجدداً على الجماعية والروح القتالية والشخصية القوية والثقة بالنفس التي يمتلكها الجزيرة، والتي تساعده في تعويض اللاعبين الغائبين والتغلب على الإرهاق والإصابات».

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