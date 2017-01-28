جمهور كلباء يحضر إلى المدرجات بكثافة للمرة الأولى منذ 20 سنة

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، عيسى خلفان الذباحي، عن سعادته بالعدد الكبير من جمهور النادي، الذي حضر إلى مدرجات المباراة التي جمعت فريقه مع حتا، أول من أمس، في دوري الخليج العربي لكرة القدم، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

حسن سعيد: ياسر الجنيبي يستحق اللعب في المنتخب قال مدير فريق اتحاد كلباء، حسن سعيد، إن مدافع فريقه ياسر الجنيبي يستحق ارتداء قميص المنتخب الوطني وتمثيل الأبيض، لما يقدمه من مستويات فنية ثابتة وبارزة، خلال مباريات فريقه في دوري الخليج العربي. وأوضح لـ«الإمارات اليوم»: «لقد أثبت ياسر الجنيبي أنه من أفضل المدافعين في البطولة، فضلاً عن قدرته المتميزة على التسديد من مسافات بعيدة ومن الضربات الحرة المباشرة، وتسجيل الأهداف، كما حدث في ثلاث مباريات للفريق، آخرها في مباراة حتا إذ سجل هدفاً على الطريقة البرازيلية، وهي ليست المرة الأولى، فقد سبق له أن سجل سبعة أهداف مماثلة في الموسم الماضي أيضاً». وأضاف «أتمنى من الجهاز الفني للأبيض متابعة أداء الجنيبي ودراسة تكتيكه العالي، تمهيداً لضمه للمنتخب، خصوصاً أن الابيض بحاجة إلى لاعبين يجيدون تسجيل الأهداف».

وقال الذباحي، لـ«الإمارات اليوم»: «لقد حضر الجمهور بكثافة للمرة الأولى منذ 20 سنة، وهناك من حضر للتشجيع بعد غياب طويل، خصوصاً من اللاعبين القدامى، وآخرون كانوا قد غادروا المدرجات في السابق بسبب تواضع النتائج».

وأضاف «الحضور الجماهيري اللافت أمام حتا أمر يسعدنا كثيراً، ويشجعنا على المضي بعيداً في العمل على تطوير مستويات فرقنا فنياً، بما يسهم في جذب الجمهور، فضلاً عن المجهودات التي تبذلها لجان النادي لإقناع الجمهور بالحضور وتوفير سبل راحته».

وتابع: «الرقم الرسمي لجمهور اتحاد كلباء بلغ نحو 3000 متفرج وهو رقم جيد جداً، قياساً بعدد سكان المدينة، لكن الحضور اقترب حقيقة من 4000 متفرج، بسبب دخول لاعبي فرق المراحل السنية والأجهزة الفنية والإدارية بالنادي دون أن يتم احتساب عددهم وجمهور آخر وصل بين الشوطين، ونحن سعداء بهذا الحضور وسنعمل على تعزيزه بشكل أكبر خلال المباريات المقبلة، ونأمل أن يصل العدد إلى أكثر من ذلك في مباراة الفريق أمام الظفرة في الجولة بعد القادمة».

وانتقد الذباحي أحد لاعبي حتا أثناء الاحتفال بتسجيل هدف فريقه، بعد أن توجه إلى الجمهور بحركة لإسكاتهم، متمنياً ألا تتكرر في الملاعب لكونها تسهم في ابتعاد الجمهور عن المدرجات، وقال: «لا يوجد ما يستدعي ذلك، علينا أن نحترم الجمهور ونكافئه بسبب الحضور».

وختم الذباحي بأن «عدداً من الجمهور قدم لإدارة النادي هدايا ثمينة اشتراها على نفقته الخاصة، واقترح توزيعها على المشجعين في المباريات المقبلة للفريق بطريقة السحب، وأعتقد أنها المرة الأولى التي يقدم فيها مشجعون على مثل هذه المبادرات، فالمألوف هو أن تقدم الإدارة أو الرعاة هدايا للجمهور».

من جهة أخرى، أكد مدرب اتحاد كلباء، الصربي غوران توفجيتش، تعرض لاعبه البرازيلي سياو للإصابة ونيله وزميله العاجي بكاري كونيه إنذارين، أفسدا عليه فرحة التعادل في آخر ثواني المباراة، ما يعني أنهما سيغيبان عن المباراة المقبلة أمام الجزيرة، وقال في المؤتمر الصحافي، إنه «غير سعيد بالتعادل على ملعبه، لكونه خسر أشياء مهمة تتعلق بإيقافات لاعبين مؤثرين في مباراتنا أمام الفريق المتصدر».

بدوره، عبر مدرب حتا المقدوني، جوجيكا هادجيفسكي، عن انزعاجه لضياع النقاط الثلاث في آخر ثواني المباراة، بعد أن سجل اتحاد كلباء هدف التعادل في آخر دقيقة، وقال في المؤتمر الصحافي «هذه ثالث مباراة نتقدم بهدف ونتعادل في نهاية المطاف، وجميعها من ضربة حرة مباشرة، وهو ما يزعجني بكل تأكيد»، وأضاف «تمنيت الفوز والعودة لحتا بالعلامة الكاملة، لكن ذلك لم يحدث».