الفوز السابع على التوالي للأهلي في السلة

حقق الأهلي بفوزه على ضيفه بني ياس «82-54» انتصاره السابع على التوالي في مسابقة الدوري العام لكرة السلة لمرحلة الرجال هذا الموسم، وذلك في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، في الجولة الافتتاحية من إياب الدور الأول، التي شهدت ايضاً، منح أصحاب الأرض الأفضلية، بفوز الشارقة والوصل على كل من الشعب والنصر بواقع «74-54» و«85-78» على التوالي.

وبنتائج الجولة، عزز الأهلي صدارته الترتيب العام المؤقت للبطولة برصيد 14 نقطة، بفارق النقطتين عن الوصل الوصيف، فيما تراجع الشباب المرتاح وفق نظام البطولة في هذه الجولة إلى المرتبة الثالثة برصيد 11 نقطة هي ذاتها رصيد الشارقة في المركز الرابع، ولتحافظ فرق النصر، وبني ياس، والشعب على مراكزها من الخامس وحتى السابع برصيد 9 و8 و7 نقطة على التوالي.