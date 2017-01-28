أتلتيكو وبرشلونة..نهائي مبكر لكأس إسبانيا

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم، يوم أمس، عن مواجهة نارية بين برشلونة حامل اللقب وأتلتيكو مدريد، فيما يلتقي سلتا فيغو مع الأفيس في المواجهة الثانية. وستقام مباراة الذهاب الأول من فبراير على ملعب فيسنتي كالديرون في مدريد، والإياب في الثامن منه على ملعب كامب نو.

وفي نصف النهائي الآخر، يستقبل سلتا فيغو ضيفه الأفيس ذهاباً، ثم ينتقل إلى إقليم الباسك في مباراة الإياب. وكان سلتا فيغو حقق المفاجأة بإخراجه ريال مدريد في الدور السابق.

وتعيد مواجهة برشلونة وأتلتيكو التذكير بالموقعة الأخيرة بينهما في ربع نهائي أبطال أوروبا أبريل الماضي، عندما فاز أتلتيكو (1-2 و2-صفر).

لكن برشلونة، اختصاصي الكأس وحامل الرقم القياسي (28 لقباً)، يبقى مرشحاً قوياً للاحتفاظ بلقبه مرة ثانية، في ظل وجود الثلاثي ميسي وسواريز ونيمار.