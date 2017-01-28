«التبر1» بطلاً لـ«الخشبية السريعة» بدبي

توّج القارب التبر1 بقيادة جمعة المهيري وأحمد الهاملي بطلاً لسباق دبي للقوارب الخشبية السريعة (الجولة الأولى من بطولة الإمارات 2017)، الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم أمس.

وحقق الحدث نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيراً تمثل في المشاركة الكبيرة للمتسابقين والفرق التي وصلت إلى 21 قارباً. وأكد القارب التبر1 من جديد أنه نجم الساحة بعدما كان البطل المتوج في الموسم الماضي، وأحسن طاقم القارب الأداء مستغلاً انطلاقته من الخانة المفضلة في خط البداية ليسيطر على القمة وينفرد بها طوال مراحل السباق.

وعقب نهاية السباق تم تتويج الفائزين بحضور علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد عبدالله حارب عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي، وهزيم محمد القمزي مشرف عام السباق، والرائد علي عبدالله القصيب النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي.