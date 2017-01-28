اعتماد البرنامج النهائي لـ «دولية فزاع للقوس والسهم»

عقد نادي دبي للمعاقين اجتماعاً لرؤساء الفرق الـ15 المشاركة في بطولة فزاع الدولية الثالثة للقوس والسهم، التي ينظمها ويستضيفها النادي حالياً. وترأس الاجتماع أحمد الحمادي رئيس اللجنة الفنية لبطولات فزاع لذوي الإعاقة.

وتم اعتماد البرنامج النهائي للبطولة واعتماد أسماء المشاركين الذين يتنافسون في البطولة. واستعرض علاء الحارون منسق عام بطولات فزاع لذوي الإعاقة أبرز الموضوعات التي تختص بالعمليات الإدارية واللوجستية بالبطولة، مثل الانتقالات ومختلف الخدمات التي تقدمها اللجنة المنظمة للوفود لضمان راحتهم ونجاح مشاركتهم.