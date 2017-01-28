سبانجيتش: أثق بقدرة العين.. والجمهور سيستمتع بمباراة قوية

قال المدرب الكرواتي، غوسيب سبانجيتش، المكلف قيادة فريق العين مؤقتاً، إن فريقي العين والأهلي على معرفة جيدة بقدرات بعضهما بعضاً، موضحاً في تصريحات صحافية أنه سيعمل من جانبه على تجهيز الفريق بالصورة المطلوبة للمواجهة المرتقبة.

وقال «أثق كثيراً بمقدرة العين على تقديم الأداء القوي الذي يمكنه من تحقيق الفوز على المنافس في ملعبه وبين جماهيره، ورغم النتائج غير الجيدة للفريق خلال المراحل الثلاث الماضية، إلا أن العين لم يقدم أداء سيئاً، وربما كان السبب في تراجع النتائج عدم التوفيق، لكن هناك حقيقة في عالم كرة القدم تقول، إن لم تستطع أن تسجل، فلن تتمكن من تحقيق الفوز».

وتابع «تحدثت مع لاعبي العين حول ضرورة التركيز في لعب كرة قدم حقيقية بعيداً عن التوتر والاعتراض على التحكيم، وفي اعتقادي ان جماهير الفريقين ستستمتع بمباراة قوية من جانب الطرفين بعيداً عن البطاقات الملونة والاعتراضات غير المبررة».