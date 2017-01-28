عموري

رشحت صحيفة «سكواكا»11 لاعباً من خارج أوروبا، يستحقون اللعب في دوري أبطال أوروبا، كان من ضمنهم لاعبان في دوري الخليج العربي، هما نجم العين عمر عبدالرحمن (عموري)، ولاعب الأهلي، الغاني أسامواه جيان، وذلك بالنظر إلى المستوى الكبير الذي يتمتع به هذان اللاعبان، خصوصاً عموري، الفائز بلقب أفضل لاعب في آسيا.

الهاجري

بات لاعب الظفرة، العماني خالد الهاجري، في موقف صعب، بعد أن تم توجيه خطاب له من جهة عمله في عمان، بالاستغناء عن خدماته بعد احترافه في الظفرة، وفقاً لصحيفة عمان دايلي، فإنه تم إلغاء التفريغ الخاص بالهاجري، بعد رحيله إلى الظفرة.

مايس

ذكرت صحيفة «فوتبول كران» البلجيكية أن المدرب البلجيكي بيتر مايس، تلقى عرضاً لتدريب نادي العين، ولكن مايس رفض عرض الزعيم، رغم رحيله من تدريب جينك البلجيكي العام الماضي، لافتة إلى أنه لا يرغب في الرحيل من أوروبا.

فاندرلي

علمت «الإمارات اليوم» أن هيئة التحكيم الرياضي بانتظار الموافقة النهائية للنصر والعين، لاختيار كل نادٍ لمحكّمه في قضية لاعب النصر فاندرلي، بعدما قامت بإرسال قائمة بأسماء المحكمين تمهيداً لعقد جلسة للجنة التمييز، للبت في الطعن المقدم من النصر ضد قرار لجنة الاستئناف.