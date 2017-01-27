الوحدة يواصل نزيف النقاط

واصل فريق الوحدة نزيف النقاط، وفقد نقطتين جديدتين، بعد تعادله مع الظفرة من دون أهداف، في المباراة التي جرت بينهما أمس على استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن منافسات الجولة الـ16 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 25 نقطة، وبقي في المركز الخامس، وارتفع رصيد الظفرة إلى 22 نقطة في المركز السابع، وابتعد الوحدة خطوة كبيرة عن المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم.

أفضل لاعب إسماعيل مطر قائد فريق الوحدة قدم مستوى متميزاً طوال المباراة. التبديلات البطاقات الصفراء الوحدة: سهيل المنصوري ومحمد الحمادي، بدلاً من خليل إبراهيم ومحمد العكبري. الظفرة: علي إبراهيم وعبدالله الصيعري وحمد الأحبابي، بدلاً من عبدالله عبدالهادي وخالد بطي وخالد الهاجري. الإنذارات الوحدة: محمد سيف ومطر ومحمد عبدالباسط. الظفرة: علي الحمادي وإبراهيم سعيد وخالد بطي.

شهد الشوط الأول تفوقاً وحداوياً، وكان الفريق الأكثر هجوماً ووصولاً إلى مرمى الظفرة، لكن مع ندرة الفرص المحققة على المرمى، واعتمد الظفرة على إغلاق المناطق الدفاعية، مع ترك ياسين الصالحي وحيداً في الأمام دون أي مساندة، فيما منح الثلاثي طارق الخديم وإسماعيل مطر وخليل إبراهيم السيطرة على منطقة بناء الهجمات، لدعم المهاجم محمد العكبري الذي لعب وحيداً في الهجوم. دخل لاعبو العنابي اللقاء بتركيز، خصوصاً البدلاء الذين منحهم المدير الفني خافيير أغيري الفرصة وسط انسجام بين الخطوط، وشكل اللاعبون ضغطاً مستمراً على مرمى الظفرة، وظهرت الفاعلية الهجومية مبكراً للعنابي، وسدد مهاجمو الوحدة مرتين، لم تسفرا عن شيء، وكانت الثانية الأخطر نوعاً ما، وتصدى لها حارس المرمى زايد الحمادي في الدقيقة 3.

لعب إسماعيل مطر دور القائد في أرضية الملعب، ومنح الأفضلية للخط الأمامي للعنابي، ولم يظهر الظفرة منذ ضربة البداية إلا في هجمة لياسين الصالحي، تصدى لها علي الحوسني بنجاح (10)، ورد محمد سيف بصاروخ من خارج منطقة الجزاء، ومرت الكرة أعلى العارضة (14) وكان العنابي قريباً جداً من افتتاح التسجيل من رأسية شانج ريم الذي وجود وحيداً دون مضايقة دفاعية، بعد تلقيه عرضية متقنة من إسماعيل مطر، لعبها بجوار القائم الأيمن (19)، وواجه مهاجم الظفرة ياسين الصالحي صعوبة في الوصول إلى مرمى الوحدة، لوجوده وحيداً دون مساندة، وسنحت له فرصة محققة، وأخطأت تسديدته المرمى (24)، وتواصلت الأفضلية للعنابي، خصوصاً في الكرات الثابتة التي تفوق بها على منافسه، ومن إحداها كاد سالم سلطان أن يتقدم بالهدف الأول، بعد تلقيه كرة سهلة مواجهة للمرمى من محمد سيف، سددها برأسه بعيداً عن المرمى (29).

وسدد شانج ريم رأسية أخرى بعيدة عن القائمين (32)، وهدأ اللعب نوعاً ما حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، التي شهدت ضغطاً عنابياً مكثفاً على دفاع الظفرة، ومن ضربة حرة أرسل إسماعيل مطر كرة متقنة داخل الصندوق، حولها سالم سلطان في اتجاه المرمى، وأبعدها الحارس إلى ركنية.

وفي الشوط الثاني تواصل الهجوم الوحداوي المكثف، وتألق إسماعيل مطر في قيادة هجمات فريقه، وأرسل تمريرات عدة متقنة إلى زملائه، لكنها لم تستغل، وأهدر محمد العكبري أكثر من فرصة محققة للتسجيل، أخطرها انفراد صريح بالمرمى في الدقيقة 62، عندما تسلم الكرة دون مضايقة وجهاً لوجه أمام حارس المرمى، لكنه سددها بغرابة بجوار القائم الأيمن. وسدد إسماعيل مطر أكثر من كرة، مرت أغلبها بجوار القائمين، وتألق حارس الظفرة ودفاع الفريق في الذود عن مرماهم، ووضح تأثر الوحدة بغياب سبعة من لاعبيه الأساسيين، تيغالي وجوجاك ومحمد برغش وسلطان الغافري وأحمد راشد والحارس راشد علي وفالديفيا، وفي المقابل لجأ الظفرة إلى الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى علي الحوسني، ونجح الظفرة في الحفاظ على شباكه نظيفة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.