محمد بن راشـــــــــد يشهد سباق المنارة للقدرة في ســيح السلم

شهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، سباق المنارة للقدرة لمسافة 100 كيلومتر المخصص للإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي، الذي أقيم بمشاركة 195 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات بالدولة، في سيح السلم.

وتوّج الفارس حمد عمير الفلاسي، بطلاً للسباق، على صهوة الجواد «أورسولو ديول» المملوك إلى إسطبلات المري الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 3:19:10 ساعات، وجاء في المركز الثاني الفارس سيف أحمد المزروعي، من المركز التاسع إلى الوصافة على صهوة الجواد «فوريان كاستاني» المملوك إلى إسطبلات «إس إس»، مسجلاً زمناً قدره 3:26:52 ساعات، وتبعته في المرتبة الثالثة الفارسة الأوروغويانية سيسيليا غارسيا، على صهوة الجواد «تسماعيل دو فايرول» المملوك إلى إسطبلات فيصل بن زعل، مسجلة زمناً قدره 3:34:38 ساعات.

الفلاسي: لم أكرر خطأ السباق الماضي قال الفارس حمد عمير الفلاسي، المتوّج بلقب سباق المنارة للقدرة، إنه «لم يكرر الخطأ الذي ارتكبه في السباق الماضي»، لافتاً إلى أنه «خفف من سرعة الخيل، ولم يضغط عليه في المرحلة الأخيرة». وأوضح في تصريحات صحافية، أنه «لم يلجأ إلى زيادة سرعة الخيل، بعدما تصدر المرحلتين الأولى والثانية، وكان هناك فارق جيد بينه وبين الفرسان الذين خلفه»، مبدياً سعادته بهذا الفوز، الذي لم يكن سهلاً وسط مشاركة كبيرة من مختلف الإسطبلات في الدولة. • 100 كيلومتر مسافة سباق المنارة للقدرة المخصص للإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي.

تصدر الفارس حمد عمير الفلاسي، المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، باحتلاله المركز الأول على صهوة الجواد «أورسولو ديول» المملوك إلى إسطبلات المري الخاصة، مسجلاً زمناً قدره 1:25:09 ساعة، بينما جاءت في المركز الثاني الفارسة صابرينا مينديز، على صهوة الجواد «باندوره تي أي» المملوك إلى إسطبلات الحصن للقدرة، مسجلة زمناً قدره 1:27:53 ساعة، وتبعها في المرتبة الثالثة الفارس حميد محمد البلوشي، على صهوة الجواد «ساكس» المملوك إلى إسطبلات بن حم للقدرة، مسجلاً زمناً قدره 1:27:57 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس أحمد علي النقبي، على صهوة الجواد «توباروبا نابليون» المملوك إلى إسطبلات فيصل بن زعل، مسجلاً زمناً قدره 1:28:02 ساعة، وفي المركز الخامس الفارس مطر سعيد الكعبي، على صهوة الجواد «نووايه» المملوك إلى إسطبل «إم إيه إس»، مسجلاً زمناً قدره 1:28:09 ساعة.

وفي المرحلة الثانية لمسافة 40 كيلومتراً، حافظ الفارس حمد عمير الفلاسي، على موقعه في الصدارة واحتل المركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 2:43:57 ساعة، بينما تقدم الفارس سيف أحمد المزروعي، من المركز التاسع إلى الوصافة على صهوة الجواد «فوريان كاستاني» المملوك إلى إسطبلات «إس إس»، مسجلاً زمناً قدره 2:49:43 ساعة، كما صعد الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي، من المركز العاشر إلى المرتبة الثالثة على صهوة الجواد «عنيدة» المملوك إلى إسطبلات «إس إس»، مسجلاً زمناً قدره 2:50:24 ساعة، بينما استمر الفارس أحمد علي النقبي، في المركز الرابع بزمن قدره 2:51:48 ساعة، وتراجعت الفارسة صابرينا مينديز، من المركز الثاني إلى الخامس بزمن قدره 2:52:38 ساعة.

أما المرحلة الثالثة لمسافة 20 كيلومتراً لم تشهد تغييرات كبيرة في الصدارة، بعدما تمسك الفارس حمد عمير الفلاسي، بالمركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 3:19:10 ساعات، كما حافظ الفارس سيف أحمد المزروعي، على المركز الثاني بزمن قدره 3:26:52 ساعات، بينما صعدت الفارسة الأورغويانية سيسيليا غارسيا، من المركز السابع إلى الثالث، مسجلة زمناً قدره 3:34:38 ساعات.