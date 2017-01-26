بن غليطة: قضية فاندرلي ستمر على خير.. وفق اللوائح

أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المهندس مروان بن غليطة، أن اتحاد الكرة ليس طرفاً في قضية لاعب النصر فاندرلي، وأنه لم يتدخل لمصلحة طرف ضد الآخر بعدما تقدم نادي العين أخيراً بشكوى رسمية على خلفية مشاركة اللاعب مع النصر، مشدداً على أن اتحاده لم يتدخل اطلاقاً في القضية كون أنها معروضة حالياً أمام اللجان القضائية المختصة التي تنظر فيها تمهيداً للبت فيها بناء على اللوائح، مؤكداً أنه يحق لنادي النصر اللجوء الى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (الكاس)، لكن بشرط أخذ موافقة اتحاد الكرة، وذلك على خلفية القرار الأخير الذي أصدرته لجنة الاستئناف بإيقاف اللاعب 10 مباريات وتغريمه 200 الف درهم، مشيراً إلى أن هذه القضية ستمر على خير، وأن اتحاد الكرة سيتعامل معها وفقاً للوائح.

وقال بن غليطة في تصريحات صحافية أمس، إن «قضية فاندرلي معروضة حالياً أمام اللجان القضائية وعلى جميع أطراف القضية الانتظار حتى تستكمل القضية جميع درجات التقاضي، وبعدها فإن كل نادٍ سيأخذ حقه وفقاً للوائح والقانون».

ويطالب نادي العين في شكواه في هذه القضية بمنحه نقاط مباراته مع النصر في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة، التي انتهت بفوز النصر بهدف دون رد.

وأضاف «في حال أراد نادي النصر اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية فإنه يعرف بأن هناك إجراءات خاصة بهذا الأمر، وهي أخذ موافقة الاتحاد في هذا الخصوص، وذلك بناء على النظام الأساسي لاتحاد الكرة الذي اعتمدته الجمعية العمومية، وكل نادٍ في الدولة يعرف هذه الإجراءات».

وتابع بن غليطة «اتحاد الكرة ليس جديداً في عملية تسجيل اللاعبين، وفي كل سنة يواجه مثل هذه القضايا الخاصة بعملية تسجيل لاعب، واتحاد الكرة يسير في كل قضية وفقاً للوائح التي تحكم مثل هذه الأمور، وهذه القضية ستمر على خير».

وأوضح رئيس الاتحاد «قضية فاندرلي تم النظر فيها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقام باتخاذ قرار بشأنها وتم تسجيل اللاعب بناء على إجراءات قام بها نادي النصر، وهناك نادٍ آخر قدم شكوى في هذا الخصوص والقضية لاتزال في اللجان المختصة وتسير في درجات التقاضي حالها حال أي قضية اخرى، والقضية فيها شق رياضي وهو الذي يتم التدوال حوله حالياً من قبل اللجان المختصة في الاتحاد، ولسنا معنيين بأي شق آخر في هذه القضية».

وبشأن عدم رضا كل من ناديي العين والنصر عن اتحاد الكرة في ما يتعلق بقضية فاندرلي أوضح بن غليطة: «الأمر ليس موضوع رضا وإنما الطرفان المعنيان وهما ناديا النصر والعين قدما أوراقهما في هذه القضية للجان المختصة التي تنظر فيها، وتتخذ قراراتها بناء على اللوائح».

وشدّد بن غليطة على أن اللجان القضائية في اتحاد الكرة مستقلة تماماً، ولها نظامها الخاص في البت في كل القضايا التي تعرض أمامها بكل حرية واستقلالية.

وأكد رئيس اتحاد الكرة على أن حق التقاضي في هذه القضية مكفول لأي نادٍ، وأضاف «اتحاد الكرة قادر على التعامل مع هذه القضية بناء على اللوائح، وأن اللجان القضائية في الاتحاد ستتعامل فقط مع الشق الرياضي في القضية وليست معنية بأي شق آخر فيها».

وستبت هيئة التحكيم الرياضي خلال اجتماعها المرتقب في السادس من الشهر المقبل في القضية، بعد مطالبة نادي العين بمنحه نقاط مباراته أمام النصر في كأس رئيس الدولة.

وبسؤاله عن قيام لجان مختصة في الاتحاد بنقض عملية تسجيل اللاعب فاندرلي، أكد بن غليطة أن اللجان المختصة في الاتحاد لم تقم بنقض عملية تسجيل اللاعب فاندرلي، مشيراً إلى أن القضية معروضة على اللجان القضائية، ويجب على الجميع الانتظار حتى تبت هذه اللجان فيها.