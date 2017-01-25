الأخطاء التحكيمية سبب خسارة الوحدة

أشعلت نتائج الجولة 15 المنافسة على قمة وقاع دوري الخليج العربي، كما شهدت الجولة كثرة الاعتراضات على قرارات التحكيم، وخطفت مباراة الجزيرة مع الوحدة، التي انتهت بفوز الجزيرة بنتيجة كبيرة (5-1) الأضواء من بين مباريات الجولة، بعد أن شهدت كل عناصر الإثارة، والكثير من الحالات الجدلية، بجانب الأهداف الستة.

ورصدت «الإمارات اليوم» آراء الجمهور حول هذه المباراة بتوجيه سؤال على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من يتحمل خسارة الوحدة الكبيرة أمام الجزيرة في دوري الخليج العربي؟ وتم رصد ثلاث إجابات، هي «لاعبو الوحدة، تفوق الجزيرة، أخطاء تحكيمية مؤثرة».

وشارك في الإجابة عن السؤال 1379 مشاركاً، وذهبت النسبة الأكبر من آراء الجمهور إلى الأخطاء التحكيمية المؤثرة 59%، ثم لاعبي الوحدة 25%، ثم تفوق الجزيرة 16%، ليكون رأي الجمهور المشارك في التصويت هو أن خسارة الوحدة الكبيرة أمام الجزيرة، هي نتيجة الأخطاء التحكيمية التي ارتكبت من قبل حكم اللقاء يعقوب الحمادي.

واتفق لاعب الوحدة السابق، ياسر سالم، مع الجمهور في أن «حكم اللقاء يتحمل النسبة الأكبر من خسارة الجزيرة، وذلك بسبب خطأ يراه وراء خروج لاعبي ومحبي وجمهور وإدارة الوحدة عن شعورهم وكثرة الاعتراضات، وهو طريقة احتساب حكم اللقاء للهدف الثاني للجزيرة، الذي أحرزه اللاعب البرازيلي ليوناردو، إذ اتجه الحكم من أجل احتساب ركلة حرة مباشرة، ثم توجه بعد ذلك إلى وسط الملعب بعدما تلقى إشارة من الحكم المساعد، أظهرت تردد الحكم، وهو ما زاد من توتر وعصبية لاعبي الوحدة».

وقال ياسر سالم لـ«الإمارات اليوم»: «فتح الفوز الذي حققه الجزيرة على الوحدة في الجولة 15 الطريق للمتصدر، الجزيرة، للاستمرار في الصدارة، وتوسيع الفارق مع العين، ويملك الجزيرة كل مؤهلات الفوز باللقب، وظهر ذلك من نهاية الموسم الماضي، عندما توج بلقب كأس رئيس الدولة على حساب العين، إذ ظهرت رغبة مجلس الإدارة والعمل الكبير الذي يقوم به النادي من أجل استعادة الألقاب».

وأضاف: «لم ينجح فريق الوحدة في التعامل مع الضغط العصبي الذي تسبب فيه الهدف الثاني، فعلى الرغم من النقص العددي، إلا أن الوحدة نجح في العودة إلى اللقاء، رغم أنه كان يعاني نقصاً عددياً، عقب طرد حارس المرمى راشد علي، لكن طرد تيغالي، ومن بعده جوجاك، أثر كثيراً في الفريق، وتسبب في الخسارة الكبيرة».

وتابع: «ما حدث من ظروف معاكسة تعرض لها فريق الوحدة، لن يقلل من حق الجزيرة والمجهود الكبير الذي قدمه اللاعبون في المباريات التي خاضوها أمام الوحدة ثم العين، والاستغلال الجيد لظروف المنافس، وتقديم مباريات قوية».

وأكد ياسر سالم أن فريق العين يمر بأزمة فنية، تسببت فيها هبوط مستوى عدد من اللاعبين، إضافة إلى الحاجة الملحة للتعاقد مع لاعبين في خط الدفاع.

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